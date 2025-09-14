بسبب حرب غزة: الكلية العسكرية البريطانية المرموقة لن تقبل إسرائيليين

قد يعجبك أيضًا -

الحكومة البريطانية أقرت: الإسرائيليون لن يتمكنوا من الدراسة في واحدة من أرقى الأكاديميات العسكرية في البلاد "بسبب الحرب في غزة" - هذا ما أفادت به اليوم (الأحد) صحيفة "التلغراف" البريطانية. ووفقًا للتقرير، هاجم المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية القرار ووصفه بأنه "فعل مخزٍ للغاية ويمثل خيانة عميقة لحليفة في حالة حرب".

كما ذكر، أمير برعام، المدير العام لوزارة الأمن، وصف هذا القرار بأنه "عمل تمييزي" يشكل "انتهاكاً مخزياً للتقاليد العريقة لبريطانيا في التسامح – والإنصاف البسيط". هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها "الكلية الملكية لدراسات الدفاع"، قبول إسرائيليين منذ تأسيسها عام 1927. القرار، حسب وزارة الدفاع، ينطبق على جميع الإسرائيليين وليس فقط على ضباط الجيش الإسرائيلي.

وأضاف اللواء برعام أن القرار اتخذ في فترة كانت فيها إسرائيل "تدافع عن الملاحة الدولية من عدوان الحوثيين، وتمنع وقوع سلاح نووي في أيدي نظام إسلامي يدعو إلى 'الموت لإنجلترا'، وتكافح لإعادة 48 رهينة من أسر حماس إلى الوطن".

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن الدورات العسكرية البريطانية كانت منذ زمن طويل مفتوحة لأفراد من "مجموعة واسعة من الدول، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد العملية العسكرية في غزة بشكل أكبر هو قرار خاطئ، يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، مع وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة 'الرّهائن' وزيادة المساعدات لسكان غزة".

هذه ليست الخطوة الأولى التي تتخذها حكومة بريطانيا ضد إسرائيل. في أغسطس\آب الماضي، تقرر تقييد مشاركة جهات رسمية وعسكرية من قبل الدولة في معرض "DSEI UK 2025" الذي يجمع بين منتجي المعدات، الجهات الحكومية وخبراء من الصناعة في مجال التقنيات العسكرية - وذلك بسبب الانتقادات حول التصرفات في قطاع غزة.