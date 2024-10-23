"تدخل مباشر في الانتخابات": ترامب يتهم رئيس حكومة بريطانيا

تتهم حملة دونالد ترامب حزب العمال البريطاني -برئاسة رئيس الحكومة الحالي كير ستارمر- بـ"التدخل الأجنبي الصارخ" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد سفر متطوعيها إلى الولايات المتحدة لمساعدة حملة كامالا هاريس. حسبما جاء في وكالة أنباء "رويترز" اليوم (الأربعاء).

في غضون ذلك، قدمت حملة ترامب شكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية في واشنطن، داعية إلى إجراء تحقيق فوري فيما أسمته "النشاط الأجنبي وغير القانوني من أجل تبرعات لحملة هاريس التي قدمها حزب العمال البريطاني".

واستشهدت الشكوى بتقارير إعلامية ومنشور على موقع LinkedIn تم حذفه منذ ذلك الحين كتبته صوفيا باتيل، رئيسة التشغيل في حزب العمال البريطاني، التي كتبت أن "ما يقرب من 100" من العاملين الحاليين والسابقين في حزب العمال سيسافرون إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة للمساعدة. بانتخاب هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطي.

ينتمي حزب العمال إلى يسار الوسط، ويعتبر الحزب الديمقراطي بمثابة الحزب الشقيق له. وتولى حزب العمال السلطة في انجلترا في يوليو/تموز الماضي. وحاول ستارمر منذ ذلك الحين بناء علاقات مع ترامب، حتى أنه التقى به في برج ترامب خلال زيارته لنيويورك في سبتمبر/أيلول.

وحول الاتهامات الموجهة من حملة ترامب، رد ستارمر قائلا: "الناشطون العماليون يفعلون ذلك في أوقات فراغهم، يفعلون ذلك كمتطوعين".