وفاة الممثلة البريطانية ماجي سميث، المعروفة بسلسلة أفلام هاري بوتر عن عمر ناهز 89 عاما

أعلنت عائلة الممثلة البريطانية ماجي سميث في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة ماجي سميث المعروفة بسلسلة أفلام هاري بوتر وداوونتون آبي، عن عمر ناهز 89 عامًا، وقال ابناها توبي ستيفنز وكريس لاركين "نعلن ببالغ الحزن وفاة ماجي سميث، لقد توفيت بسلام في المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري، كانت شخصية شديدة الخصوصية، وكانت مع أصدقائها وعائلتها في النهاية، لقد تركت وراءها ولدين وخمسة أحفاد محبين دمرهم فقدان أمهم وجدتهم غير العاديتين

وأضاف: نود أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر الموظفين الرائعين في مستشفى تشيلسي ووستمنستر على رعايتهم ولطفهم الدؤوب خلال أيامها الأخيرة، نشكركم على كل رسائلكم الطيبة ودعمكم ونطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت.