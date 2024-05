مجموعة "فاغنر" الروسية تنشر مقطع فيديو يوثق اقتحامها قرى شرق موريتانيا

قامت مجموعة "فاغنر" الروسية بنشر مقطع فيديو على تطبيق تليغرام يوثق اقتحام جنودها إحدى القرى الموريتانية شهر إبريل/نيسان الماضي، ويؤكد المقطع الذي يظهر قوات فاغنر رفقة جنود ماليين ما نددت به الحكومة الموريتانية وهددت بالرد عليه إن تكرر، ما دفع الرئيس المالي اسيمي غويتا إلى الاتصال بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لشرح الموقف واحتواء تداعياته.

ويظهر المقطع الذي نشر على إحدى القنوات بتطبيق تليغرام دخول جنود من فاغنر قرى على الحدود الموريتانية واحتجاز بعض سكانها واستجوابهم وتفتيش المنازل والسيارات.

https://twitter.com/i/web/status/1789568887807267210