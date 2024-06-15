الأزمة مع فرنسا تتفاقم: سيتم منع دخول الإسرائيليين الى معرض الأسلحة الكبير في باريس

أمرت المحكمة في فرنسا، أمس (الجمعة)، بحظر دخول الإسرائيليين وأي شخص يمكن أن يكون وسيطًا لشركات الأسلحة الإسرائيلية إلى البلاد. وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن الشركة المنظمة لمعرض الأسلحة "يورو ساتوري" تقدمت باستئناف ضد القرار وسيتم استلام الحكم في الاستئناف يوم 17 حزيران /يونيو المقبل. وحتى ذلك الحين فإن القرار غير ساري المفعول.

وصرح مسؤولون في صناعة الأسلحة خلال حديثهم مع هيئة البث الرسمية "كان" إنه :"مسبقا جميع الشركات أبلغت موظفيها إنهم يحظرون وصولهم الى المعرض كمواطنين عاديين". ويشار الى أن فرنسا حظرت الشهر الماضي مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة "يورو ساتوري"، الأمر الذي أدى لإلغاء الجناح الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يضم 74 ممثلا.

هذا القرار لم يرض بشكل كامل المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، الذين توجهوا الى المحكمة بطلب توسيع الحظر،بزعم أن عدم إقامة الجناح الإسرائيلي لا يضمن الغياب الكامل للوجود الإسرائيلي. ورأى قضاة أنه بقيت إمكانية مشاركة إسرائيليين من صناعة الأسلحة في المعرض. ولذلك يجب منع مشاركة منتجي الأسلحة الإسرائيليين أو العاملين أو ممثلين عن شركة الأسلحة الإسرائيلية في المعرض.

بالإضافة إلى ذلك، حظر بصورة تامة على الممثلين والأجنحة الأخرى قبول أو الترويج لهذه الشركات الإسرائيلية في أجنحتهم. كما يلزم القرار منظمي المعرض بوضع لافتات عند مدخل قاعات المعرض تنص على منع دخول الشركات والوسطاء والممثلين المرتبطين بشركات الأسلحة الإسرائيلية.