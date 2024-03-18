إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بالسعي "للفت الانتباه السياسي" بعد مطالبتها العدل الدولية إصدار أوامر طوارئ ضدها

نشرت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم رد إسرائيل على طلب جنوب أفريقيا الصادر في 6 مارس/آذار بإصدار أوامر طوارئ على ضوء "المجاعة في قطاع غزة"، على ما جاء في موقع واينت. وتهاجم إسرائيل في ردها الذي يمتد على 21 صفحة الطلب بشدة وتقول إن "حقيقة أن جنوب أفريقيا تقدم طلبات بشكل متكرر خلال وقت قصير من الطلب السابق هو أمر غير عادي في زمن الحرب، ويعتبر لهجة مسيئة. الاتهامات التي وجهتها مشينة ومرفوضة تماما".

وجاء في رد إسرائيل أيضاً أن "الطلب الأول الذي قدمته جنوب أفريقيا، والذي افتتح الإجراء الحالي، لا أساس له من حيث الواقع والقانون، وهو أمر مقيت أخلاقياً ويشكل انتهاكاً لاتفاقية الإبادة الجماعية والمحكمة نفسها. وكان طلب جنوب أفريقيا إصدار تسعة أوامر اعتقال بمثابة أنها محاولة لا تطاق من الناحية القانونية والأخلاقية لمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي وقع يوم 7 أكتوبر وضمان إطلاق سراح المختطفين".

وأشارت إسرائيل في ردها إلى أن جنوب أفريقيا لم تتخذ أي خطوات لاستخدام نفوذها على حلفائها في حماس لتسهيل إطلاق سراح المختطفين - "وهو أمر يكشف الكثير عن الدوافع وراء أفعالها ونفاقها عندما يتعلق الأمر بمخاوفها على حياة البشر". وتتهمها إسرائيل بتضليل المحكمة عندما زعمت في 12 فبراير/شباط، بعد ثلاثة أسابيع من صدور أوامر المحكمة، أن "هناك تطوراً كبيراً في غزة". ورفضت المحكمة طلبها، وبعد 10 أيام، في 26 فبراير/شباط، تقدمت بطلب آخر.

كما قدمت إسرائيل في ردها تفاصيل عن جهودها العديدة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. "وتستمر هذه الجهود وتتوسع قليلاً في الأيام الأخيرة مع وصول المساعدات عن طريق البر والبحر والجو. وكما أوضحت إسرائيل مراراً وتكراراً، فهي لا تفرض أي قيود على كمية المساعدات الإنسانية التي يمكن تسليمها إلى قطاع غزة."

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وتدعي إسرائيل أن جنوب أفريقيا تطالب مرة أخرى بأوامر من المحكمة بينما تقدم تمثيلا كاذبا للواقع ومحاولة مهووسة لاتهام إسرائيل بارتكاب أخطر الجرائم "دون أي علاقة بالقانون أو الحقائق". وبحسب إسرائيل فإن "جنوب أفريقيا تسعى إلى إعادة الحكم على ما قررته المحكمة بالفعل، وهذه هي الطريقة التي تسعى بها للحصول على الاهتمام السياسي وإظهار التضامن المستمر مع حليفتها حماس".

وجاء في نصها أيضًا: "تؤكد إسرائيل من جديد التزامها بالعمل وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية وأوامر المحكمة الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير. وتطلب إسرائيل من المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا الأخير".