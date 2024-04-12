باكستان تصنف "لواء زينبيون" أنها "منظمة إرهابية"، فمن هي هذه المنظمة؟

أفاد موقع "صوت أميركا"،أن باكستان كشفت عن تصنيفها لجماعة "لواء زينبيون"، التابعة للحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وهي عبارة عن فصيل مسلح يقاتل في سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ اندلاع الاحتجاجات هناك عام 2011.

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وقال توجيه لوزارة الداخلية الباكستانية، إن تلك الجماعة التي تتألف من مسلحين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، "منخرطة في أنشطة معينة تضر بالسلام والأمن" في البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد مسؤول في الوزارة لم يكشف عن هويته، صحة الأمر الصادر في 29 مارس/آذار، وأنه تم وضع "لواء زينبيون" على قائمة حكومية تضم 79 منظمة محظورة.

وصنفت الولايات المتحدة لواء زينبيون منظمة إرهابية عام 2019، قائلة إنها تتألف من مواطنين باكستانيين وتقدم "الدعم المادي" للحرس الثوري الإيراني.

وحسب تقارير إعلامية، تقوم المجموعة بتجنيد مسلحين من داخل باكستان ومن بين اللاجئين الباكستانيين في إيران، حيث يقوم الحرس الثوري بتدريبهم على القتال في سوريا.