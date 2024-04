باكستان تصنف "لواء زينبيون" أنها "منظمة إرهابية"، فمن هي هذه المنظمة؟

أفاد موقع "صوت أميركا"،أن باكستان كشفت عن تصنيفها لجماعة "لواء زينبيون"، التابعة للحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وهي عبارة عن فصيل مسلح يقاتل في سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ اندلاع الاحتجاجات هناك عام 2011.

