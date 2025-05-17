"يتعارض قبولها مع أمننا" || مايك بينس يحذر ترامب من قبول "القصر الطائر" من قطر

حذر نائب الرئيس الأمريكي الأسبق مايك بينس خلال مقابلة على قناة "ان بي سي" ترامب من قبول الهدية التي قدمتها الدوحة لترامب، والتي كانت طائرة ركاب وصفت بأنها "قصر طائر" نظرا لفخامتها، وقيمتها البالغة التي وصلت نحو 400 مليون دولار.

وقال بنس، الذي شغل منصب نائب الرئيس ترامب خلال فترة ولايته الأولى: "أولاً، علينا أن نتذكر من هي قطر. لدينا قاعدة عسكرية هناك. ولدي أفراد من عائلتي المقربين منتشرين في المنطقة".

وقال بنس في المقابلة الحصرية التي أجريت معه في منزله في إنديانا: "لكن قطر لديها تاريخ طويل في اللعب على كلا الجانبين. إنهم يدعمون حماس. لقد دعموا القاعدة. في الواقع، موّلت قطر احتجاجات مؤيدة لحماس في الجامعات الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأضاف بنس أن قبول الطائرة كطائرة الرئاسة القادمة "يتعارض مع أمننا واحتياجاتنا الاستخباراتية. وآمل أن يعيد الرئيس النظر في هذا القرار".