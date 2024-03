الملك تشارلز يوجه رسالة للأميرة ويلز كيت بعد إعلان إصابتها بالسرطان

أفاد قصر بكنغهام، أمس الجمعة، أن ملك بريطانيا تشارلز فخور بأميرة ويلز كيت لشجاعتها في الحديث عن علاجها بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان عقب العملية الجراحية التي خضعت لها في الآونة الأخيرة.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام إن تشارلز "فخور جدا بكاثرين لشجاعتها في الحديث"، وأضاف أن الملك "ظل على اتصال مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية"، بعد أن أمضيا بعض الوقت معا في المستشفى.

