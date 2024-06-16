أزمة سجن روستوف .. تفاصيل جديدة عن تمرد نفذه سجناء "داعش"

شهد سجن بمدينة روستوف الروسية، يوم الأحد، تمرداً مسلحاً نفذه سجناء من تنظيم "داعش"، حاولوا خلاله الفرار. وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف بعد عملية اقتحام خاطفة أسفرت عن مقتل المتمردين الستة وتحرير رهينتين.

وخطط المتمردون، وعددهم 6 أشخاص، لتنفيذ عملية فرار بعد السيطرة على اثنين من حراس السجن، واستخدم المتمردون أسلحة خفيفة، بما في ذلك بلطة وسكاكين، سيطروا عليها من الحراس، حسب ما أكدت «هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي».

وطالب المتمردون بتوفير وسيلة نقل لتهريبهم من السجن، فيما رفضت قوات الأمن التفاوض، ونفذت عملية اقتحام سريعة.

وأسفر الحادث عن مقتل المتمردين الستة وتحرير الرهينتين دون إصابات بين أفراد الأمن.

وكانوا متهمين بقضايا عدائية تتعلق بالتخطيط لتفجير مبنى المحكمة العليا في جمهورية قراتشاي - تشركيسيا عام 2023، وسبق أن صدرت أحكام بالسجن بحقهم تتراوح بين 18 و 18.5 عاماً.

وكان أحد المتمردين متهمًا بالانتماء إلى "داعش" في داغستان، وعثر الأمن على مخبأ للمتفجرات خلال عملية اعتقاله العام الماضي.