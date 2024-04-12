الأرجنتين : إيران أمرت بالهجوم على السفارة الإسرائيلية والمركز اليهودي في التسعينات

جاء في الحكم الذي نقلته وسائل إعلام محلية، أن إيران أمرت بالهجوم في عام 1992 على السفارة الإسرائيلية

i24NEWS
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Firemen walk through the debris of Israel's Embassy following a terrorist attack in Buenos Aires, Argentina, March 20, 1992.
Firemen walk through the debris of Israel's Embassy following a terrorist attack in Buenos Aires, Argentina, March 20, 1992.AP Photo/Don Rypka

ألقت محكمة أرجنتينية، الخميس، باللوم على إيران معلنة إياها "دولة إرهابية"، بعد أكثر من 3 عقود على الهجمات الدامية في بوينس آيرس والتي استهدفت السفارة الإسرائيلية ومركزا يهوديا وفقا لوسائل إعلام محلية.

وجاء في الحكم الذي نقلته وسائل إعلام محلية، أن إيران أمرت بالهجوم في عام 1992 على السفارة الإسرائيلية وبالهجوم عام 1994 على مركز "الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية" (أميا) اليهودي.

وفي نفس السياق، اتهمت المحكمة حزب الله المدعوم من إيران، ووصفت الهجوم على مركز أميا - الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين - بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وثائق صادرة عن المحكمة.

ASSOCIATED PRESS
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يبحثون بين أنقاض مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس في 18 يوليو، 1994، صورة أرشيفيةASSOCIATED PRESS

وقال كارلوس ماهيكيس، أحد القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار، لراديو كون فوس "حزب الله نفذ عملية استجابت لمخطط سياسي وأيديولوجي وثوري بتفويض من حكومة، من دولة"، في إشارة إلى إيران.

في عام 1992 خلف هجوم على السفارة الإسرائيلية 29 قتيلا، ثم بعد ذلك بعامين، استهدف هجوم مركز أميا وقد نُفّذ بشاحنة محملة بمتفجرات، ما أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300.

Embassy of Israel, Buenos Aires
الهجوم على سفارة إسرائيل في بوينس آيرس، مارس 1992Embassy of Israel, Buenos Aires

ولم تتبن أي جهة هجوم عام 1994 لكن الأرجنتين وإسرائيل تتمسكان منذ فترة طويلة بأن حزب الله اللبناني نفذه بناء على طلب إيران.

واتهم ممثلو الادعاء مسؤولين إيرانيين كبارا بإصدار الأمر بالهجوم، فيما نفت طهران أي ضلوع لها في الأمر.

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