بوتين يهدي رئيس كوريا الشمالية سيارة فارهة ومجموعة شاي وخنجر أميرال

أفادت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيارة ليموزين فاخرة من طراز أوروس روسية الصنع ومجموعة شاي وخنجر أميرال كهدايا خلال زيارته الحالية لبيونغ يانغ.

وقالت "تاس" نقلا عن يوري يوشاكوف، أحد مساعدي بوتين، قوله إن الرئيس الروسي تلقى بدوره أعمالاً فنية مختلفة تصوره بينها تماثيل نصفية.

واستقبلت حشود مبتهجة واحتفالات فخمة بوتين في العاصمة الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، حيث عبّر كيم جونغ أون عن "دعمه الكامل" لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وتعهد بعلاقات استراتيجية أقوى مع موسكو.

والسيارة أوروس سينات، المصممة على الطراز القديم على غرار السيارة الليموزين من طراز زيل التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، هي السيارة الرئاسية الروسية الرسمية، وقد استقل بوتين واحدة منها في حفل تنصيبه الأخير في الكرملين في مايو/آيار.

وحين زار كيم شرق روسيا في سبتمبر من العام الماضي، أطلعه بوتين على إحدى السيارات المدرعة السوداء. وجلس كيم بجانب بوتين في السيارة وبدا مستمتعاً بها.

وأهدى بوتين كيم أول سيارة ليموزين من طراز أوروس في فبراير من هذا العام، حسبما قال البلدان في ذاك الوقت، وهذا معناه أن كيم لديه الآن سيارتين على الأقل من هذا الطراز.

ويُعتقد أن كيم من عشاق السيارات، ولديه مجموعة كبيرة من السيارات الأجنبية الفاخرة التي ربما تم تهريبها، إذ تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي تصدير السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية.

وقال مسؤول روسي كبير الشهر الماضي، إن روسيا ستبدأ في صنع سيارات أوروس الفاخرة في مصنع تويوتا السابق في سان بطرسبرغ هذا العام.

وبحسب وكالة التحليل الروسية أوتوستات، بيعت 40 سيارة أوروس في روسيا منذ بداية العام الجاري.