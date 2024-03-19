هل للكائنات الفضائية يد في ظهور "كتلة فضية" في مناطق متعددة؟

أثار لغز كتلة فضية اكتشفت حديثاً في مناطق متعددة، التكهنات مجدداً حول أصلها وفصلها، وسط حديث أنها من خارج كوكب الأرض وللكائنات الفضائية يد في الموضوع.

وبحسب موقع "إي بي سي نيوز"، فإن الكتلة الفضية البالغ ارتفاعها 10 أقدام وتشبه الرمح عثر عليها هذا الشهر في منطقة ويلز البريطانية من قبل عامل بناء.

ونشر عامل البناء ويدعى كريغ موير مقطع فيديو لهذا الاكتشاف الغريب على حسابه "تيك توك"، قائلاً: إنه آت إلى ذات المكان الذي عثر فيه على الكتلة الغريبة في معظم الأيام، ولم يرها هناك من قبل.

وأضاف أنه عندما اكتشف الجسم لأول مرة فوق منطقة هاي بلاف لم يجد أي آثار للإطارات أو آثار أقدام حوله يمكن أن تفسر وجود اتصال بشري، ومنذ أن انتشرت أخبار هذه الكتلة عبر ويلز وإنجلترا، توافد السياح وطواقم الأخبار على هذه المنطقة لإلقاء نظرة عليها.

فيما أشار موير في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 15 مارس/آذار، إلى أن شخصاً ما يبدو أنه أحدث خدوشاً فيها، بعدما قال إنها كانت في البداية واجهة فضية مصقولة.

ومثل غيرها من الصخور التي تم اكتشافها، فإن الحجر المتراص يشبه تلك الموجودة في حبكة فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي للمخرج ستانلي كوبريك عام 1968، "2001: رحلة فضائية".

إلى ذلك وصف موير التمثال بأنه يبدو كأنه مصنوع من الفولاذ، ويبلغ طوله حوالي 10 أقدام وعرضه قدم ونصف، وهو مجوف من الداخل.