نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الاثنين) أن حكومات غربية تزعم أن الصين تجري "عمليات تجسس على نطاق غير مسبوق"، وتقوم بتجنيد أجهزة أمنية وشركات خاصة ومواطنين صينيين بهدف تقويض الدول المنافسة وتعزيز مكانة اقتصاد الصين.

ويذكر التقرير أيضًا أنه نادرًا ما يمر أسبوع دون تحذير من وكالة استخبارات غربية بشأن بعض التهديدات الصينية. وهكذا، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي وحده أن شركة صينية مرتبطة بحكومة البلاد اخترقت 260 ألف جهاز متصل بالإنترنت - بما في ذلك الكاميرات وأجهزة التوجيه - في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ورومانيا وأماكن أخرى.

والأكثر من ذلك - قال الكونجرس إن تحقيقًا أجري في هذا الشأن توصل إلى أن الصين زرعت تقنية في رافعات الشحن الصينية العاملة في الموانئ البحرية الأمريكية، والتي تتيح التحكم عن بعد سرًا. كما زعمت الحكومة الأمريكية أن أحد كبار المساعدين السابقين لحاكم نيوجيرسي يورك، كاثي هوتشول، كانت عميلة صينية.

AP Photo/Andy Wong

كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن وكالات التجسس الغربية، غير القادرة على احتواء أنشطة بكين، تحث الشركات والأفراد على توخي اليقظة في اتصالاتهم مع الصين. وقال كالدر والتون، خبير الأمن القومي في كلية كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد، للصحيفة، إنه بالنظر إلى أن البلاد متشابكة بالفعل بعمق في الاقتصاد العالمي، فهذه مهمة عبثية.

علاوة على ذلك، تشير تقديرات إحدى الوكالات الأوروبية إلى أن عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والأمنية التي تقوم بها الصين قد تشمل ما يصل إلى 600 ألف شخص. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في وقت سابق من هذا العام: "إن برنامج القرصنة الصيني أكبر من برنامج كل دولة كبرى أخرى مجتمعة".

والفرق الوحيد، كما ذكرنا سابقًا، هو حقيقة أن التجارة مع الصين كانت تدعم النمو الاقتصادي الغربي لعقود من الزمن. إن أغلب الدول لا تستطيع ببساطة فرض عقوبات على الصين وطرد دبلوماسييها. يقول كين ماكالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5: "الصين مختلفة".