القائدة المفاجئة للمفاوضات: هكذا توسطت باكستان لوقف إطلاق النار

بينما يوجه العالم أنظاره إلى الولايات المتحدة وطهران، يتضح أن المهندسة المفاجئة لوقف إطلاق النار هي في الواقع باكستان. رغم أزمة داخلية عميقة وحرب نشطة ضد أفغانستان، تمكنت الدولة من وضع نفسها كالجسر الوحيد المتبقي بين إدارة ترامب والنظام الإيراني، كما أوضح اليوم (الأربعاء) في صحيفة "التايمز" البريطانية.

وفقاً للتقارير، الشخصية المركزية وراء الاتصالات هي عاصم منير، قائد الجيش والحاكم الفعلي لباكستان، والمعروف بـ"المارشال المحبوب" لدونالد ترامب. وذُكر أن منير ظل مستيقظاً طوال الليالي في إدارة مكالمات هاتفية مباشرة مع نائب الرئيس الأمريكي، جي. دي. فانس، من أجل بلورة إطار الاتفاق.

بالنسبة لمنير، فإن الدور كوسيط سلام هو فرصة ذهبية: لتعزيز العلاقات مع البيت الأبيض وأيضًا كوسيلة لصرف الانتباه عن المشاكل السياسية في الداخل. "باكستان تبحث عن الشرعية في الخارج لأنها تفتقر إليها في الداخل"، وفقا لما أوضحه محللون.

المصلحة: النفط، الغاز والخوف من إغلاق المضائق

التورط الباكستاني لا ينبع فقط من دوافع إنسانية. الدولة تشترك في حدود طويلة ومتوترة مع إيران، لكن الأهم من ذلك - أنها تعتمد بشكل شبه كامل على النفط والغاز والأسمدة التي تمر عبر مضيق هرمز. إغلاق المضيق، كما هددت إيران، كان سيعني حكماً بالإعدام للاقتصاد الباكستاني المتعثر.

كاد أن يصل النزاع إلى طريق مسدود يوم الاثنين، بعد الهجوم الإيراني على المملكة العربية السعودية. باكستان، التي لديها اتفاقية دفاع مع السعوديين، شددت من لهجتها تجاه طهران بشكل غير مسبوق. أوضح منير لكبار المسؤولين الإيرانيين أن الهجوم "يضر بالجهود الصادقة من أجل السلام"، مما وضع ضغطاً كبيراً على النظام الجديد في طهران للموافقة على الشروط.

السباق ضد الزمن: "تبقّت ساعات قليلة"

مصادر باكستانية أفادت لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنه في الساعات التي سبقت الإعلان عن وقف إطلاق النار، كان الجو في الوفد الباكستاني "كئيباً وجاداً"، لكنه كان مليئاً بالأمل. وجرت الاتصالات في "دائرة ضيقة جداً" من المقربين لمنير ولرئيس الوزراء شهباز شريف.

بعد منتصف الليل، نشر رئيس الوزراء الباكستاني إعلاناً على شبكة X وطلب من ترامب تمديد الموعد النهائي لأسبوعين للسماح لإيران بفتح مضيق هرمز كبادرة حسن نية. مع اقتراب الساعة الخامسة صباحاً (بتوقيت محلي)، وصلت البشرى: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

العيون الآن تتطلع إلى يوم الجمعة القادم، العاشر من إبريل. باكستان دعت ممثلي الولايات المتحدة وإيران إلى قمة في العاصمة إسلام أباد لإجراء مفاوضات حول الاتفاق النهائي. ورغم التفاؤل، يبقى الوسطاء حذرين: "لا تزال هناك هشاشة مستمرة وانعدام ثقة عميق بين الطرفين".