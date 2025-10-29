"في تحد خطير" : بوتين يكشف عن سلاح نووي قادر على تدمير المدن الساحلية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أجرت نجاحًا في اختبار صاروخ "بوسيدون" من فئة "السوبر طوربيد" النووي، مؤكداً أن هذا السلاح يمثل تطورًا كبيرًا في القدرات العسكرية البحرية الروسية.

I24NEWS

ووفقًا لمصادر أمريكية وروسية نقلت لوكالة رويترز، يُعتبر صاروخ البوسيدون سلاحًا من "فئة جديدة"، يتميز بقدرته على إطلاق موجات راديوية نشطة في المحيطات، ما قد يجعل المدن الساحلية غير صالحة للسكن في حال استخدامه.

وأشار الخبراء العسكريون إلى أن هذا النوع من الأسلحة يُعد جزءًا من استراتيجية روسيا لتطوير ترسانة نووية بحرية متقدمة، ويضيف طبقة جديدة من الردع النووي بعيد المدى، خصوصًا في المناطق الساحلية المعرضة.

ولم يكشف المسؤولون الروس عن تفاصيل تقنية دقيقة حول مدى الصاروخ أو سرعته أو الآليات المستخدمة في التحكم به، إلا أن الإعلان يعكس توجه موسكو لتعزيز قدراتها النووية الاستراتيجية وسط توترات دولية متصاعدة.

يُذكر أن صاروخ البوسيدون تم الإعلان عنه منذ عدة سنوات كجزء من برنامج التسلح الروسي الحديث، ويعتبر من الأسلحة النووية القليلة المصممة لتعمل تحت الماء بشكل مستقل، ما يرفع من صعوبة اعتراضه أو تتبعه.