إسرائيل تعين ممثلا جديدا لها في تشكيلة القضاة في المحكمة الدولية خلفا للقاضي أهارون باراك

البروفيسور رون شابيرا القاضي هو بديل القاضي أهارون باراك. شابيرا هو عميد المركز الأكاديمي بيرس والعضو السابق في لجنة التعيينات التي أوصت على تعيين جالي بهراف ميارة لمنصب المستشارة القانونية للحكومة، وسيشارك في تشكيلة القضاة الذين يجلسون من قبل إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي.

https://x.com/i/web/status/1807883648232051065 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ومؤخرا، كتب شابيرا في حسابة في فيسبوك عن المحكمة الدولية:"الإجماع في إسرائيل هو بأن هذه الهيئة توضح وتعبر عن تطرف كافة عيوب الخطاب القانوني أينما كان موجودا. حقيقة أننا بعثنا الى هناك محترفا ماهرا، حيث نقتنع جميعا بتوافقه مع مصالحنا جميعا، لا تنبع من الإحترام الذي نكتسبه عند اتخاذ القرارات بهذه الطريقة".

واستقال رئيس المحكمة العليا السابق باراك من منصبه "لأسباب شخصية وعائلية". وفي رسالة الاستقالة التي قدمها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كتب باراك: "أشكرك على الثقة التي وضعتني فيها". خلال فترة ولايته، كان باراك عاملاً مهماً في التوصل إلى تسويات لصالح إسرائيل في إصدار أوامر المحكمة، من بين أمور أخرى بسبب اسمه ومكانته.