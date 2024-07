إسرائيل تعين ممثلا جديدا لها في تشكيلة القضاة في المحكمة الدولية خلفا للقاضي أهارون باراك

البروفيسور رون شابيرا القاضي هو بديل القاضي أهارون باراك. شابيرا هو عميد المركز الأكاديمي بيرس والعضو السابق في لجنة التعيينات التي أوصت على تعيين جالي بهراف ميارة لمنصب المستشارة القانونية للحكومة، وسيشارك في تشكيلة القضاة الذين يجلسون من قبل إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي.

https://x.com/i/web/status/1807883648232051065