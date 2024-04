حقيقة أم كذبة أبريل؟ .. أنباء عن العثور على جثة حارق القرآن "سلوان موميكا" ميتاً في النرويج

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين وأمس الثلاثاء، أنباء عن العثور على جثة اللاجىء العراقي حارق القرآن الكريم سلوان موميكا ميتا في منزله في النرويج.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة مواقع إخبارية، نبأ "عثور الشرطة النرويجية على جثة العراقي الذي أحرق القرآن الكريم ميتا في شقته"، غير أن الخبر لم يتم تأكيده من أن أي مصدر رسمي حتى الآن.

بينما أكد آخرون أن الأمر عبارة عن كذبة أبريل.

وأفادت صحيفة "Document.no" (وهي صحيفة نرويجية يمينية متطرفة مناهضة للهجرة على الإنترنت، حددها الأكاديميون "Document.no" كموقع إلكتروني مناهض للمسلمين)، أن وحدة الهجرة التابعة للشرطة ليست على علم بالعثور على سلوان موميكا ميتا في النرويج. وبذلك تم نفي الشائعات المتداولة دوليا.

