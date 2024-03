تقرير : رومانيا ستحتفل بيوم وطني للصداقة والتضامن مع إسرائيل كل عام

وافق البرلمان الروماني أمس الثلاثاء بأغلبية 241 صوتا مقابل 3 أصوات فقط، على مشروع قانون ستحتفل بموجبه البلاد كل عام، في 14 مايو/آيار، وهو يوم وطني للصداقة والتضامن مع الشعب العبري. ولاية. في ذلك اليوم، سترفع مؤسسات الدولة الرومانية العلم الإسرائيلي إلى جانب علم رومانيا، وسينظم البرلمان تجمعًا احتفاليًا مخصصًا لدولة إسرائيل، حسبما ذكرت قناة “كان” العامة الإسرائيلية.

وبموجب مشروع القانون، ستقام كل عام في هذا التاريخ فعاليات دبلوماسية وسياسية وثقافية واجتماعية وفنية، والتي ستشمل عروضا مختلفة مخصصة للتاريخ وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وستقوم البعثات الدبلوماسية الرومانية، وكذلك السلطات الحكومية المركزية والمحلية، بتنظيم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني للصداقة والتضامن بين رومانيا وإسرائيل.

