تقرير : رومانيا ستحتفل بيوم وطني للصداقة والتضامن مع إسرائيل كل عام

وافق البرلمان الروماني أمس الثلاثاء بأغلبية 241 صوتا مقابل 3 أصوات فقط، على مشروع قانون ستحتفل بموجبه البلاد كل عام، في 14 مايو/آيار، وهو يوم وطني للصداقة والتضامن مع الشعب العبري. ولاية. في ذلك اليوم، سترفع مؤسسات الدولة الرومانية العلم الإسرائيلي إلى جانب علم رومانيا، وسينظم البرلمان تجمعًا احتفاليًا مخصصًا لدولة إسرائيل، حسبما ذكرت قناة “كان” العامة الإسرائيلية.

وبموجب مشروع القانون، ستقام كل عام في هذا التاريخ فعاليات دبلوماسية وسياسية وثقافية واجتماعية وفنية، والتي ستشمل عروضا مختلفة مخصصة للتاريخ وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وستقوم البعثات الدبلوماسية الرومانية، وكذلك السلطات الحكومية المركزية والمحلية، بتنظيم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني للصداقة والتضامن بين رومانيا وإسرائيل.

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و قال رئيس البرلمان الروماني ألفريد روبرت سيمونيس، إن “هذا القانون الذي وقعناه ليصبح قانونًا اليوم سيخلق إطارًا ممتازًا لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع إسرائيل والديناميكية الخاصة للتعاون بين بلدينا وسيعزز القيم المشتركة التي نتقاسمها”، وأضاف: "من المعتاد القول إن الصداقة الحقيقية تقاس في أصعب اللحظات، وبالتالي فإن هذا النوع من النهج ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى".

من جهته، قال رئيس الكنيست أمير أوحانا: “إن اعتماد هذا القانون بأغلبية ساحقة هو دليل على العلاقة العميقة والحقيقية بين إسرائيل ورومانيا”. وأضاف رئيس البرلمان الإسرائيلي: "منذ فظائع 7 أكتوبر، ارتقى البرلمان والحكومة الرومانيان إلى مستوى الحدث وأعربا عن دعمهما الثابت لإسرائيل. صداقتكم ضرورية بالنسبة لنا ودولة إسرائيل ستشكركم إلى الأبد".