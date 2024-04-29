رغم حملة التشهير ضده: رئيس الحكومة الإسبانية"لن أستسلم وسأستمر على رأس الحكومة"

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز(52 عاما)، اليوم الاثنين، أنه قرر البقاء على رأس الحكومة "لن أستسلم وسأستمر على رأس الحكومة"، وتابع "بعد هذه الأيام من التفكير، أصبحت لدي أفكار واضحة"، متعهّداً مواصلة تحرّكه "بمزيد من القوة". وأضاف: "سنُظهر للعالم كيف ندافع عن الديموقراطية". رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بشنّها، وكان آخر فصولها برأيه، فتح تحقيق قضائي بحق زوجته.

وفاجأ رئيس الوزراء المنتمي ليسار الوسط خصومه وحلفائه على حد سواء عندما قال إنه سيعلق واجباته العامة "لبضعة أيام" ليقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في رئاسة الحكومة. ووصف التحقيق الذي أجرته المحكمة مع زوجته بيجونا جوميز بتهمة استغلال النفوذ والفساد التجاري بأنه مدبر من قبل خصومه.

والتقى سانشيز الملك فيليبي السادس، اليوم الاثنين، وهي خطوة ضرورية إذا قرر الاستقالة، لكنه أعلن في خطاب متلفز أنه أبلغ الملك بقراره الاستمرار. وقال إن الدعم واسع النطاق الذي لاقاه خلال مطلع الاسبوع شجعه على البقاء.

وقال في بث على التلفزيون الوطني: "لقد قررت الاستمرار رئيساً للوزراء، وبقوة أكبر إن أمكن. هذا ليس عملاً كالمعتاد، الأمور ستكون مختلفة".

وكان سانشيز الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، قد لزم الصمت منذ إعلان المعارضة في إسبانيا، الأربعاء المنصرم، عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة "الفساد واستغلال النفوذ"، لكنه أكد، اليوم الإثنين، أنّه لن يستسلم رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بالوقوف ورائها.

وفي السياق نفى سانشيز (الزعيم الاشتراكي) أيّ "حسابات سياسية"، ودافع مجدّداً عن زوجته التي قال إنّها "تعرّضت لهجوم لأسباب سياسية فقط"، وشدّد على أنّه "يجب أن نقول كفى.. وإلّا فإنّ تدهور الحياة العامّة سيديننا كدولة".

وتسبب إعلانه عن احتمال استقالته في مزيد من الاضطراب السياسي في إسبانيا التي شهدت معاناة البرلمان المنقسم لتشكيل حكومات ائتلافية بعد انتخابات ذات نتائج متقاربة.