حماس مستعدة لإعطاء الأولوية لإطلاق الرهائن الروس بشرط وقف إطلاق النار في غزة

بحسب تقرير لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" اليوم الثلاثاء، فإن حماس مستعدة لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهينتين اللتين تحملان الجنسية الروسية، بشرط التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. صرح بهذا موسى أبو مرزوق، أحد قادة حماس، خلال زيارته لموسكو، مشيراً إلى أن من بين الرهائن المحتجزين في غزة ليس فقط مواطنين روس، بل أيضاً إسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة. التقى ممثل حماس بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لمناقشة هذه القضية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير من قطاع غزة أن شقيقة زعيم حركة حماس في الخارج إسماعيل هنية، قُتلت اليوم في غارة شنها جيش الدفاع الإسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين، حيث أبلغ الفلسطينيون عن مقتل 13 شخصاً في هذا الهجوم.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تسعى الأطراف الدولية لخفض حدة التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية لوقف العنف وإطلاق سراح الرهائن.