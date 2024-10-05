خلال 4 سنوات: نحو 33 محاولة إيرانية لخطف أو اغتيال إسرائيليين

رصدت رويترز اليوم (السبت) الروابط والعلاقات بين إيران والمنظمات الإجرامية والمهاجرين غير الشرعيين الباكستانيين في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وجهود إيران المتواصلة لاغتيال أهداف متنوعة، بدءًا من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين (كبار المسؤولين لإدارة ترامب مثل مايك بومبيو و جون بولتون) إلى مركز حاباد في أثينا.

إن حرب الظل الطويلة التي تخوضها الجمهورية الإسلامية مع إسرائيل تتجلى في الغرب مع زيادة في عمليات الاغتيال والاختطاف المزعومة المرتبطة بإيران، والتي تتم في كثير من الأحيان بمساعدة قتلة مأجورين. منذ عام 2020، كان هناك ما لا يقل عن 33 محاولة اغتيال أو اختطاف في الغرب تدعي السلطات المحلية أو الإسرائيلية أن لها صلة بإيران، حسبما وجدت مراجعة أجرتها رويترز لوثائق المحكمة والتصريحات العامة لمسؤولين حكوميين.

ومن بين أحدث الأهداف الواضحة: مبنى يحتوي على مركز يهودي ومطعم كوشير في وسط أثينا. ومن مقره في إيران، قام باكستاني يدعى سيد فخر عباس بتجنيد أحد معارفه القدامى الذين يعيشون في اليونان، وهو سيد ارتزا حيدر، ووجهه لمهاجمة الموقع اليهودي، وذلك وفقًا للمحققين في الوثائق المقدمة إلى السلطات القضائية في القضية واطلعت عليها رويترز. وقال عباس لرجل الاتصال إنه يعمل لصالح مجموعة تدفع حوالي 15 ألف يورو عن كل جريمة قتل.

وناقش الاثنان ما إذا كان سيتم استخدام المتفجرات أو الحرق العمد في الهجوم. وشدد عباس على ضرورة تقديم أدلة للضحايا بعد كل هجوم. وأضاف: «هناك وكالات سرية»، دون أن يذكر أسماء. "قامت بالعمل بطريقة لا تترك مجالاً للشكاوى من جانبهم"

تم جمع مئات الصفحات من الأدلة خلال التحقيق السابق للمحاكمة في اليونان، بما في ذلك شهادة الشهود وبيانات الشرطة وتفاصيل رسائل الواتساب. وهي تهدف إلى إظهار كيف قام عباس بالاهتمام مع عميله الباكستاني حيدر، حيث كان الاثنان يتنقلان بين الحديث بشكل مبتذل عن الحياة في الوطن، والتخطيط لهجمات.

تتناسب التقنيات العملياتية مع الأنماط التي شوهدت في بعض المؤامرات الإيرانية المزعومة الأخرى. ويشمل ذلك نوع الهدف - مدنيون إسرائيليون أو يهود - واستخدام قتلة غير إيرانيين. وزعم أن الحالتين الأخريين اللتين حللتهما رويترز تتعلقان بمواطنين باكستانيين.

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ويقول حيدر، الذي أطلق سراحه من الحجز مع قيود قبل محاكمته في الربيع، إنه بريء. وفي مقابلة، قال الشاب البالغ من العمر 28 عاما لرويترز إنه أرسل لعباس صورا للمبنى، لكنه تعمد تأخير تنفيذ أي هجوم، على أمل الحصول على أموال دون الإضرار بأي شخص. ويواجه عباس أيضا اتهامات تتعلق بالإرهاب. وقال مسؤول في الشرطة الباكستانية إنه مطلوب في موطنه بباكستان للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. عباس لا يزال حرا.

تشمل حصيلة رويترز للمؤامرات الإيرانية حوادث يُزعم أنها أو تبين أنها أمرت بها الدولة الإيرانية، أو تم تنفيذها نيابة عنها، أو بتوجيه من شخص في إيران أو له علاقات وثيقة بها. ومن المحتمل أن يكون هذا أقل من العدد، لأنه يرصد فقط الحالات التي ادعت فيها السلطات علنًا أن لها صلة بإيران.