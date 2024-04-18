الذباب الصحراوي .. تعرف على أسباب انتشاره وما هي أضراره؟

قام خبراء الأرصاد الجوية بتحذير المواطنين في مصر من الذباب الصحراوي الذي بالفعل دخل الأراضي المصرية الآن مصاحبا لرياح الخماسين، حيث وصل محافظة مرسى مطروح

وناشد خبراء الأرصاد الجوية بضرورة غلق النوافذ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من أضرار ذلك الذباب الذي يأتي بسبب الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية.

وبحسب الخبراء فإن انتشار الذباب الصحراوي في أنحاء متفرقة من البلاد، لا سيما قرى ومراكز صعيد مصر جاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، موضحين أن ظهور الثعابين والعقارب والحشرات المختلفة ومنها الذباب الصحراوي هي ظاهرة طبيعية ومُتوقَع حدوثها في مثل هذا الموعد من كل عام، نتيجة لبدء فصل مناخي جديد وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب موقع "ويكيبيديا" فهناك بعض المعلومات الهامة عن الذباب الصحراوي، منها أن حجمه لا يزيد عن ربع سنتيميتر، ويتخذ الكثير من الألوان منها الأزرق والبني والأسود.

ويتغذى الذباب الصحراوي على القمامة وغيرها من أنواع المخلفات، وبعض الأنواع تتغذى على أي شيء متخمر مثل المخلفات الزراعية.

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ويرجع سبب تسميته لأنه قادم من ناحية السودان ويسير في اتجاه الصحراء، ويكون مقاومًا لكميات الهواء التي تكون شديدة وتتسبب في قتلهم، ويزداد انتشاره مع بداية الموسم عادة.

ومن بين الأضرار التي يتسبب فيها الذباب الصحراوي إزعاجًا شديدًا للإنسان والحيوان بلدغات مؤلمة وحكة شديدة، ويمكن أن ينقل بعض الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسي.

كما أنه يُؤثر على الإنتاج الحيواني عن طريق تقليل كمية الحليب الذي تنتجه الأبقار، ويُهدد أيضا الأمن الغذائي بتلفه للمحاصيل الزراعية.

وتُعد مصر من أكثر الدول عرضة لغزو الذباب الصحراوي بسبب موقعها الجغرافي ومناخها، ففي فصل الربيع، تُهب رياح الخماسين التي تحمل معها رمال الصحراء وتُساعد على انتشار الذباب الصحراوي من موطنه الأصلي في الصحراء إلى المناطق المأهولة بالسكان.