الذباب الصحراوي .. تعرف على أسباب انتشاره وما هي أضراره؟

قام خبراء الأرصاد الجوية بتحذير المواطنين في مصر من الذباب الصحراوي الذي بالفعل دخل الأراضي المصرية الآن مصاحبا لرياح الخماسين، حيث وصل محافظة مرسى مطروح

وناشد خبراء الأرصاد الجوية بضرورة غلق النوافذ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من أضرار ذلك الذباب الذي يأتي بسبب الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية.

وبحسب الخبراء فإن انتشار الذباب الصحراوي في أنحاء متفرقة من البلاد، لا سيما قرى ومراكز صعيد مصر جاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، موضحين أن ظهور الثعابين والعقارب والحشرات المختلفة ومنها الذباب الصحراوي هي ظاهرة طبيعية ومُتوقَع حدوثها في مثل هذا الموعد من كل عام، نتيجة لبدء فصل مناخي جديد وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب موقع "ويكيبيديا" فهناك بعض المعلومات الهامة عن الذباب الصحراوي، منها أن حجمه لا يزيد عن ربع سنتيميتر، ويتخذ الكثير من الألوان منها الأزرق والبني والأسود.

ويتغذى الذباب الصحراوي على القمامة وغيرها من أنواع المخلفات، وبعض الأنواع تتغذى على أي شيء متخمر مثل المخلفات الزراعية.

https://twitter.com/i/web/status/1780915268291526778