البيت الأبيض: "هجمات حزب الله على إسرائيل لم تؤثر على مفاوضات إطلاق سراح المختطفين إطلاقاً"

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، مساء الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن "هجمات حزب الله في إسرائيل لم تؤثر على الإطلاق على مفاوضات إطلاق سراح المختطفين".

وفيما يتعلق بمحادثات التفاوض في القاهرة، قال كيربي إن "محادثات التفاوض تقدمت إلى حد أنه حاليا تجري المحادثات بين مستويات العمل وليس بين كبار المسؤولين لحل التفاصيل الأصغر. وحاليا تجتمع فرق العمل في القاهرة" وستكون جميع الأطراف ممثلة في هذه المحادثات، بما في ذلك حركة حماس. ولا تزال الحركة ممثلة في المفاوضات التي جرت في الأيام الأخيرة. ستجرى المحادثات في الأيام المقبلة، وآمل أن تتم في وقت أقل. وتتعلق القضايا بتفاصيل محددة، مثل نقل المختطفين والسجناء، وكيف سيبدو، وكم عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم ومن سيتم إطلاق سراحهم".

وفيما يتعلق بالهجمات التي شنها حزب الله وإسرائيل في نهاية الأسبوع، قال: "إنها لم تؤثر على محادثات المفاوضات ونحن سعداء برؤية ذلك. هناك تقدم في المحادثات - إنها بناءة. إننا نفحص المنطقة بعناية، ونقوم قدر الإمكان لمنع التدهور، ولا زالت إسرائيل تتعامل مع حماس، وهي منظمة لا تريد وجود الدولة".

وأضاف كيربي: "لدينا طرق عديدة لنقل الرسائل إلى إيران - وقد فعلنا ذلك طوال العملية. نحن نتابع هجمات حزب الله في الوقت الفعلي، وقد تم إطلاع الرئيس جو بايدن على آخر التطورات. وكان للهجوم تأثير ضئيل على إسرائيل من حيث الخسائر البشرية والأضرار المادية. وسنواصل التأكد من أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها. نحن مستعدون لمزيد من هجمات حزب الله ونتابعها. نحن نفترض أن إيران لا تزال مستعدة لمهاجمة دولة إسرائيل".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال كيربي إن "روسيا هاجمت اليوم منشآت الطاقة والمدنيين. إننا ندين بشدة الهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا. لن تهزم روسيا أوكرانيا أبدًا، وسنواصل قيادة التحالف الذي يدعم أوكرانيا، وسنرسل معدات الطاقة لإصلاح الأضرار التي حدثت اليوم. وكما قال بايدن الأسبوع الماضي، فإن دعمنا لأوكرانيا لا شك فيه".

وتابع نحن ندين هجمات روسيا، هذا متوقع ومناسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يهاجم منشآت الطاقة، عندما يقترب فصل الشتاء ويحتاج الناس إلى الطاقة والتدفئة. ينصب تركيزنا على توفير المعدات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا - وكذلك التأكد من أن لديهم منشآت طاقة قوية، حتى عندما تكون هناك هجمات عليهم، فسوف يستمرون في العمل. لا يوجد تغيير في سياستنا فيما يتعلق باستخدام أسلحتنا".

وفي الختام، أعلن كيربي أن "جيك سوليفان في طريقه إلى بكين لعقد اجتماع مع الدبلوماسيين، وسيلتقي بهم لمدة يومين. وقد قام بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ بتنسيق هذا الاجتماع منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. وسيناقش سوليفان ونظيره مختلف الأمور قضايا التعاون بين البلدين وسيتحدثون أيضًا عن المخاوف الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

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