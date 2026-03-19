إف بي آي يفتح تحقيقًا مع مسؤول استخباراتي أمريكي بشبهة تسريب معلومات سرية

جو كنت، المدير السابق للمركز القومي لمكافحة الإرهاب وحليف دونالد ترامب، يخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشبهة تسريب معلومات سرية، وذلك بحسب تقارير مختلفة صدرت الليلة الماضية (الخميس) في الولايات المتحدة.

وفقًا لمصادر في الولايات المتحدة، التحقيق فُتح قبل عدة أشهر، حتى قبل أن أعلن كينت هذا الأسبوع عن استقالته التي جاءت احتجاجًا على الحرب في إيران. الشبهة الرئيسية هي أنه نقل معلومات حساسة خلافًا للإجراءات المتبعة.

مصادر مطلعة على التفاصيل أوضحت أن الحديث يدور عن تحقيق مستمر، وأن مجرد وجوده جعل استقالته حساسة بشكل خاص في الساحة السياسية. في هذه المرحلة، لم تنشر السلطات الأمريكية تفاصيل إضافية، والتحقيق ما زال مستمراً.

بالتزامن، وجّهت جهات مقربة من ترامب انتقادات لكنت، بل واتهمته أيضًا بتسريبات فور الإعلان عن استقالته.

كما هو معلوم، في بداية الأسبوع أعلن كنت استقالته من منصبه بسبب الحرب. ووفقًا لادعاء كنت، فإن إيران "لم تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغط من إسرائيل ولوبيها الأمريكي القوي".

في رسالته قال كينت إنه دعم القيم وسياسة ترامب الخارجية في العقد الأخير. "في ولايتك الأولى، فهمت أفضل من أي رئيس حديث كيف تستخدم القوة العسكرية بحزم دون الانجرار إلى حروب لا نهاية لها. لقد أظهرت ذلك من خلال تصفية قاسم سليماني وهزيمة داعش"، كُتب.

مع ذلك، بحسب ادعاء رئيس المركز الوطني لمحاربة الإرهاب، في ولايته الحالية "في بداية هذه الإدارة، مسؤولون إسرائيليون وأصدقاء ذوو نفوذ في الإعلام الأمريكي أطلقوا حملة تضليلية هدمت بالكامل منصة ’أمريكا أولاً‘ الخاصة بك – وزرعت مشاعر مؤيدة للحرب من أجل تشجيع الحرب مع إيران".

كانْت اتهم بأن "غرفة الصدى" هذه استُخدمت لخداع ترامب ليصدق أن إيران تشكل تهديدًا فوريًا للأمريكيين، وأنها "تكتيك استخدمه الإسرائيليون لجرنا إلى حرب العراق المدمرة، التي كلفت أمتنا حياة آلاف من أفضل أبنائنا وبناتنا".

"كمحارب مخضرم شارك في القتال 11 مرة وكـ'حامل نجمة ذهبية' (أرمل حرب) فقدت زوجتي الحبيبة شانون في حرب أوجدتها إسرائيل، لا أستطيع دعم إرسال الجيل القادم للقتال والموت في حرب لا تخدم أي فائدة للشعب الأمريكي ولا تبرر ثمن الأرواح الأمريكية" أضاف.