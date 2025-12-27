سئمتم حراس المجمعات التجارية؟ اليكم الدول الأكثر أماناً في العالم

بدا في عام 2025، أن كلمة "سلام" وكأنها سلعة نادرة. الحروب العالمية تصاعدت، أمن الحدود ازداد صرامة، والتوترات التجارية استمرت في الارتفاع. وفقاً لمؤشر السلام العالمي (GPI) لعام 2025، بلغ عدد النزاعات بين الدول أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، حيث اندلعت ثلاثة نزاعات إضافية هذا العام فقط. على الأقل النزاع في غزة انتهى خلال السنة الماضية.

على الرغم من هذه الإحصاءات القاتمة، هناك دول تواصل إعطاء الأولوية للسلام والحياد. مؤشر GPI، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام العالمي، يتتبع 23 مؤشرًا، بدءًا من النزاعات الخارجية والإنفاق العسكري وحتى تدابير السلامة والأمن مثل الإرهاب والقتل. الدول المصنفة في المراتب الأولى على المؤشر كانت متسقة بشكل استثنائي على مدى ما يقرب من عقدين، مما يدل على الاستقرار الذي يمكن أن تجلبه سياسات السلام على المدى الطويل.

آيسلندا

الدولة تحتل المرتبة الأولى منذ عام 2008 كأكثر دولة سلمية في العالم، حيث تتصدر في جميع المجالات الثلاثة: الأمان، النزاعات المستمرة والعسكرة. كما سجلت تحسنًا بنسبة 2% هذا العام، مما يزيد الفارق بينها وبين الدولة التي تحتل المرتبة الثانية في القائمة.

بالنسبة للمحليين، هذا الشعور بالأمان متجذر في حياتهم اليومية. رغم أن ظروف الطقس صعبة، وخاصة في الشتاء، ولا تخلق دائمًا إحساسًا بالأمان، إلا أن المجتمع يمنح هذا الشعور. هناك الأمان كبير إلى درجة أن الناس يتجولون هناك بمفردهم ليلًا بكل راحة. إذا رأيتم خارج المتاجر عربات أطفال بداخلها رضع، فاعلموا أن هذا ليس أمرًا نادرًا. هناك آباء يقومون بالتسوق ويعودون لاحقًا للعربات، بكل بساطة لا يوجد سبب للقلق، فلا أحد يقترب من الأطفال. وإذا ظننتم أن هذا مفاجئ، فإن رجال الشرطة هناك لا يحملون السلاح أبدًا، هكذا هو الوضع عندما لا تكون هناك حاجة.

من بين الأمور التي يُنصح بفعلها عند الوصول إلى أيسلندا، تجربة السكينة الداخلية التي يتمتع بها السكان المحليون من خلال السباحة في بركة حرارية وجاكوزي طبيعي. كما يُمكنك التجول في المناظر الطبيعية الخلابة لأيسلندا، من منحدرات وجبال شاهقة إلى جانب الأنهار الجليدية العملاقة.

أيرلندا

على الرغم من أنها عانت من صراعات على مدار نهاية القرن العشرين، تواصل أيرلندا الحديثة وضع السلام في المقدمة. حصلت الدولة على درجات عالية جداً بشأن تقليل عسكرتها من عام إلى عام، وصُنفت كإحدى الدول التي لديها أقل عدد من الصراعات الداخلية والدولية المستمرة. كما صُنفت أيضاً ضمن أفضل عشر دول من حيث الأمن الاجتماعي، مع مستويات منخفضة من الجريمة والعنف وفقاً للتصورات المجتمعية.

على الساحة العالمية، الدولة تحافظ على حياد عسكري، إذ ليست عضواً رسمياً في حلف الناتو، وهي واحدة من أربع دول أوروبية فقط، وتفضل استخدام الدبلوماسية لحل النزاعات. داخل الدولة، يُعطى الأولوية للحفاظ على مناظرها الطبيعية ومواقعها الثقافية، وتضمن دائماً أن يشعر الزوار بالترحيب.

ذكر مدير مزرعة محلي لوسائل الإعلام البريطانية أن شعور الأمان ملموس في جميع أنحاء البلاد. "هناك إحساس عميق بالمجتمع والصداقة يجعلك تشعر بأنك مرحب بك، سواء كنت في بلدة صغيرة أو في المدينة الكبيرة. الناس هنا يهتمون ببعضهم البعض. إنه من نوع الأماكن التي يمكنك فيها أن تطلب المساعدة من غريب وسيبذل جهداً كبيراً من أجلك". سيستمتع السياح الذين يأتون إلى هنا بالطبيعة الهادئة في إيرلندا، والتي تمنح أيضاً شعوراً بالسكينة. في هذا البلد، لن تكونوا أبداً بعيدين عن قلعة، أو عن إمكانية نزهة في الغابة، أو عن حدث موسيقي تقليدي في حانة دافئة.

نيوزيلندا

في السنة الماضية، تقدمت الدولة بمركزين لتحتل المرتبة الثالثة، وذلك بفضل التحسينات في مجال السلامة والأمن، وأيضًا بسبب قلة الاحتجاجات والتأثيرات المتعلقة بالإرهاب. بالنسبة لدولة جزيرية في المحيط الهادئ، تمنح الجغرافيا لنيوزيلندا حماية طبيعية من النزاعات الخارجية، لكن سياستها الداخلية أيضًا تمنح السكان شعورًا بالهدوء. كذلك، قوانين السلاح في نيوزيلندا من بين الأكثر صرامة في العالم، ما يسهم بالتأكيد في الإحساس بالأمان. على سبيل المثال، الناس يتركون أبواب منازلهم غير مقفلة، والسائقون سيسعدون بالتوقف على جانب الطريق لمساعدة من يتعرض إلى عطل في سيارته.

بالإضافة إلى شبكة الأمان الاجتماعي القوية وإمكانية الوصول إلى خدمات صحية شاملة، يقدّر سكان نيوزيلندا ارتباطهم بالطبيعة، سواء كان ذلك من خلال المشي على الشاطئ، التنزه في الطبيعة أو تناول كأس من النبيذ تحت النجوم. الشعور بالانتماء للمجتمع يعني أيضًا وجود العديد من المهرجانات والفعاليات لجميع الأعمار، مع التركيز على بيئات مناسبة للعائلات.

النمسا

تراجعت مكانة واحدة هذا العام إلى المركز الرابع وهي تحتل هذا الترتيب مع سويسرا. تبني السياسة الحيادية الملزمة دستوريًا، التي تمنع الانضمام إلى تحالفات عسكرية مثل الناتو، أتاح للنمسا تركيز اهتمامها ومواردها داخليًا.

في النمسا يفسرون سياسة الحياد، التي استمرت لعشرات السنين، كشبكة أمان اجتماعية قوية، خدمات صحية عالية المستوى عالمياً وتعليم ممتاز يعزز الاستقرار والثقة. المواطنون يتجولون مساءً بمفردهم براحة، لا يشعرون بالحاجة إلى إغلاق منازلهم وغالباً ما تبقى الدراجات الهوائية بدون سلاسل خارج المقاهي. أشار مدير فندق في وادي ستوابي في الدولة: "الأمان ليس مجرد إحصائية، بل هو الطريقة التي يُحسّ بها بالحياة".

تطرق أيضاً إلى النقد الذي يتلقاه من السياح: "بعد عدة أيام، أكتافهم ترتخي، ليس لديهم ضغط وينامون كالأطفال. يبدأ الناس بالانتباه إلى همس النهر، وإلى الطريقة التي يتغير بها الضوء على الجبال، وإلى الفرح البسيط في التنفس العميق. هذا هو شعور الأمان الأكبر، أنت ببساطة حر لتكون".

سنغافورة

المدينة-الدولة التي حافظت على مكانتها السادسة، هي الدولة الآسيوية الوحيدة الموجودة في العشرة الأوائل. لقد حصلت على تصنيف عالٍ جدًا من حيث الأمان والأمن، رغم أنها تحافظ على واحد من أعلى مستويات الإنفاق العسكري للفرد في العالم، حيث لم تتجاوزها سوى كوريا الشمالية وقطر.

غياب النزاعات المستمرة والأمن الداخلي يؤديان إلى شعور قوي بالأمان لدى معظم السكان. في حين أن موقف سنغافورة المحافظ بشأن حماية مجتمع الميم يقيّد بعض الحريات، إذ لا تزال الزيجات المثلية محظورة، إلا أن هناك تقدماً اجتماعياً في دعم أحداث مثل مهرجان الفخر الكبير الذي يُقام رغم ذلك.