الشرطة الإسبانية: القبض على 3 متسللين إلكترونيين مؤيدين لروسيا للاشتباه بتنفيذهم هجمات"إرهابية"

قالت الشرطة الإسبانية في بيان، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على 3 متسللين إلكترونيين مؤيدين لروسيا للاشتباه بتنفيذهم هجمات إلكترونية على إسبانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي لأغراض وصفتها بـ"الإرهابية".

