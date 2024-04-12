ألمانيا : مراهقون دواعش خططوا لتنفيذ هجمات بسكاكين وقنابل

أعلن الادعاء العام في دوسلدورف القبض على 3 مراهقين كانوا يخططون لهجمات متطرفة باسم داعش/خراسان، وتتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً.

وبحسب الادعاء، فإن المراهقين أرادوا تنفيذ هجمات على كنائس ومعابد يهودية وعناصر شرطة باستخدام سكاكين وقنابل مولوتوف وخططوا لشراء أسلحة أيضاً، حسب موقع العربية.

وأضاف الادعاء صدور مذكرة توقيف في عطلة عيد الفصح قبل أسبوعين، إلا أنه أعلن عنها اليوم.

وأتى هذا الإعلان وسط تأهب عالمي إثر مخاوف من عودة نشاط تنظيم داعش بعد الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو الشهر الماضي، والذي تبناه داعش خرسان، وأسفر عن مقتل 144 شخصا، حيث زادت فرنسا عمليات المراقبة ورفعت التحذير من المخاطر إلى أعلى مستوى.

كما أمرت إيطاليا أيضًا بتعزيز الإجراءات الأمنية.

حتى وصل الأمر للولايات المتحدة، حيث أعلن كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.آي)، أنه يعتزم إبلاغ لجنة من مجلس النواب الأميركي بقلق المكتب بشأن احتمال حدوث هجوم منظم على الولايات المتحدة مماثل لهجوم موسكو.