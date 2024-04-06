تقرير : الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى ويستعدون لضربات انتقامية إيرانية محتملة

كشف مصادر في واشنطن وطهران لوسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة، عن استعدادات إيرانية لتنفيذ "رد مباشر" على الهجوم على مبنى تابع للبعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق،، وهو ما يقابله “قلق” في إدارة جو بايدن من سيناريو صراع إقليمي واسع.

مسؤول كبير في إدارة جو بايدن قال لشبكة CNN الأمريكية، إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد بنشاط للتعامل مع “هجوم كبير” خلال الأسبوع المقبل، من قبل إيران قد يستهدف الأصول الإسرائيلية أو الأمريكية في المنطقة.

كما قال ذلك المسؤول إن كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون حالياً أن الهجوم الذي من المفترض أن تشنه إيران أمر “حتمي”، وهو رأي يشاركهم فيه نظراؤهم الإسرائيليون.

مسؤولون أمريكيون في واشنطن والشرق الأوسط أكدوا كذلك لصحيفة “The New york times” الأمريكية، أنهم يستعدون لضربات انتقامية إيرانية محتملة، حيث تم وضع القوات العسكرية الأمريكية بالمنطقة في حالة تأهب قصوى.

وشن الجيش الإسرائيلي الإثنين الماضي، غارة جوية على مبنى يعد جزءاً من مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن اغتيال ثلاثة جنرالات، وأربعة ضباط آخرين في فيلق القدس.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 18 عضواً في فيلق القدس، من بينهم أربعة من كبار القادة، وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية، لكن الغارة الجوية في دمشق كانت خارجة عن المألوف، سواء من حيث قتل العديد من الشخصيات البارزة في وقت واحد، أو من حيث ضرب مبنى دبلوماسي، والذي يعتبر محظوراً في الصراعات.