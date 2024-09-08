قدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، مشروع قرار سيطرح للتصويت في الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع المقبل، يدعو إلى تنفيذ قرار المحكمة الدولية ضمن جداول زمنية وإشراف آليات مراقبة خاصة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض.

ويتضمن القرار: جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال ستة أشهر، والدعوة إلى حظر الأسلحة الذي يصل إلى المستوطنات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وعقوبات ضد شخصيات إسرائيلية وتجنب إقامة بعثات دبلوماسية في القدس.

spokeswoman for the Israeli delegation to the UN

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ردا على ذلك: "هذا القرار، إذا أقرته الجمعية العامة في ذكرى مذبحة السابع من أكتوبر - وهي المذبحة الأكثر وحشية ضد اليهود منذ المحرقة، هو مكافأة للإرهاب و رسالة للعالم أن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي خطوة مربحة. إنني أدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رفض هذا القرار المخزي رفضاً قاطعاً، وتبني بدلاً منه قراراً يدين حماس ويدعوها إلى إطلاق سراح جميع المختطفين فوراً: لن يوقف أي شيء دولة إسرائيل أو يردعها عن مهمتها إعادة جميع المختطفين وهزيمة حماس".