تقرير : إصابة 7 أشخاص على متن طائرة "يونايتد إيرلاينز" كانت متجهة من تل أبيب إلى نيويورك بسبب "الرياح القوية"

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن 7 أشخاص أصيبوا الليلة الماضية (الجمعة) على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كانت متجهة من تل أبيب إلى نيويورك، بعد أن تعرضت الطائرة لمطبات جوية شديدة وتم تحويلها إلى مطار آخر.

وقام المسعفون على الأرض بنقل المصابين إلى مستشفيات المدينة. فيما تحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، وهي هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في الحادث.

رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 85 التي غادرت تل أبيب أمس الجمعة الساعة 7 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة كان من المفترض أن تهبط في ميناء ليبرتي في نيوجيرسي، وهبطت في مطار ستيوارت الدولي في مقاطعة أورانج، نيويورك الساعة 6:45 مساءً.

