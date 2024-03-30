تقرير : إصابة 7 أشخاص على متن طائرة "يونايتد إيرلاينز" كانت متجهة من تل أبيب إلى نيويورك بسبب "الرياح القوية"

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن 7 أشخاص أصيبوا الليلة الماضية (الجمعة) على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كانت متجهة من تل أبيب إلى نيويورك، بعد أن تعرضت الطائرة لمطبات جوية شديدة وتم تحويلها إلى مطار آخر.

وقام المسعفون على الأرض بنقل المصابين إلى مستشفيات المدينة. فيما تحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، وهي هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في الحادث.

رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 85 التي غادرت تل أبيب أمس الجمعة الساعة 7 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة كان من المفترض أن تهبط في ميناء ليبرتي في نيوجيرسي، وهبطت في مطار ستيوارت الدولي في مقاطعة أورانج، نيويورك الساعة 6:45 مساءً.

https://twitter.com/i/web/status/1773883766504587739 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقالت شركة الطيران إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 حولت مسارها إلى المطار البديل "بعد ورود أنباء عن هبوب رياح قوية في نيويورك".

ونشر مسؤولون طبيون على وسائل التواصل الاجتماعي أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بسبب "مشكلات بسيطة". وقالت شركة يونايتد إيرلاينز إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737، والتي كانت تقل أكثر من 300 راكب، تزودت بالوقود في مطار ستيوارت الدولي ثم أكملت رحلتها إلى وجهتها الأصلية.