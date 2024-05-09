تهديد بايدن بوقف الدعم العسكري لإسرائيل يثير جدلاً واسعاً ويتصاعد الضغط السياسي قبل الانتخابات الأمريكية

في خطوة مفاجئة وجريئة، أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن تهديداً صريحاً الليلة الماضية، يفيد بأن الولايات المتحدة قد توقف تزويد إسرائيل بالقنابل والقذائف الثقيلة إذا قررت شن عملية واسعة النطاق في رفح. هذا التصريح، الذي حظي بتغطية واسعة، يأتي في وقت حرج سياسياً قبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يواجه بايدن ضغوطاً متزايدة من مختلف الجهات.

صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن هناك "مناقشات سرية للغاية" جرت في واشنطن حول هذا القرار، الذي يُعتبر أكبر وسيلة ضغط تحت تصرف الإدارة الأمريكية لمنع تصاعد العنف في قطاع غزة. وأفادت الصحيفة بأن القرار كان يهدف إلى إرسال "إشارة" إلى إسرائيل بالتركيز على المفاوضات من أجل صفقة الرهائن التي قد تؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

من جانبه، لم يرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مباشر على كلمات بايدن، ولكنه أكد مجدداً على استعداد إسرائيل للقتال بمفردها إذا اضطرت لذلك. وزير الدفاع يوآف غالانت من جهته، شدد على أنه من المستحيل إخضاع دولة إسرائيل.

هذا التطور يأتي في وقت تستعد فيه إسرائيل لإمكانية التصعيد في رفح، حيث أخلت القوات الإسرائيلية سكان من ضواحي المدينة وبدأت بتنفيذ تهديداتها. في الوقت نفسه، تواصل إدارة بايدن التأكيد على دعمها لإسرائيل بالأسلحة الدفاعية، مثل صواريخ القبة الحديدية، رغم التهديدات بتقليص الدعم في حال التوسع العسكري في المناطق السكانية.

التحديات السياسية التي يواجهها بايدن تتزايد، خصوصاً مع الانتقادات الشديدة التي تواجهه من الحزب الجمهوري والمنظمات اليهودية الأمريكية، الأمر الذي يضع الرئيس الأمريكي في موقف دقيق يتطلب التوازن بين دعم حليف تقليدي والضغط من أجل تخفيف التوترات في المنطقة.