جيك سوليفان يصل إلى إسرائيل لعقد اجتماعات استراتيجية حول التطبيع مع السعودية و"اليوم التالي" في غزة

يصل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، غداً (الأحد) لعقد سلسلة اجتماعات مهمة في إسرائيل، وذلك بعد زيارة أخرى للسعودية، في إطار مسعى أميركي لإغلاق تفاصيل اتفاق التطبيع بين القدس والرياض. تأتي زيارة سوليفان في ظل خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول قضية "اليوم التالي" في قطاع غزة.

يُظهر اختيار مستشار الأمن القومي بدلاً من وزير الخارجية أن محور الزيارة ليس المساعدات الإنسانية، بل قضايا استراتيجية مثل العملية في رفح، وتأخير شحنات الأسلحة، وقضية "اليوم التالي". جاءت زيارة سوليفان في وقت حساس لكلا الجانبين، بعد تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت التي أعرب فيها عن معارضته الشديدة للحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

مسؤولون كبار في إدارة بايدن يشيرون إلى دور غالانت الحاسم في الحوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط تغير في طبيعة العلاقة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس بايدن. تهدف زيارة سوليفان إلى التوصل إلى حلول استراتيجية للنقاش حول كيفية إنهاء الحرب في غزة.

من القضايا الأخرى التي ستُطرح خلال الزيارة التقدم نحو اتفاق مع السعودية، حيث يأتي سوليفان مباشرة من الرياض بعد لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. من المتوقع أن يلتقي سوليفان برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت والوزراء بيني غانتس ورون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

ستركز المباحثات على التوصل إلى اتفاق مع السعودية، حيث سيقدم سوليفان انطباعه بعد زيارته للسعودية بشأن الصفقة التي تسعى واشنطن لإبرامها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. تشير التقديرات إلى أن سوليفان سيوضح أن هناك شروطاً يجب على إسرائيل الوفاء بها تتعلق بالحرب في غزة والعلاقات مع الفلسطينيين وإعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

من المتوقع أن يناشد سوليفان إسرائيل بعدم تأخير تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، والموافقة على السماح للسلطة بالمشاركة في إعادة إعمار القطاع، للسماح للسعوديين والإماراتيين بالانضمام إلى الجهود.

في ظل العملية على مشارف رفح، ستحاول إسرائيل إقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها جزئياً من العملية هناك، بسبب ما تصفه إسرائيل بـ"الإخلاء الناجح" للقطاع. تشير التقارير إلى أن حوالي 800 ألف من سكان غزة قد تم إجلاؤهم حتى الآن، ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن العملية ستستمر رغم الضغوط.

ومن المتوقع أن يناقش سوليفان أيضاً مسألة تأخير التسلح والتوترات في الشمال، بالإضافة إلى صفقة الرهائن. من المتوقع أن يطلب سوليفان من إسرائيل إعادة قطر لتكون لاعباً مركزياً في محادثات الرهائن، بعد أن حولت إسرائيل مركز الثقل إلى القاهرة.

ستكون زيارة سوليفان حاسمة في توجيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتوصل إلى اتفاقيات استراتيجية تتعلق بالأمن والسياسة في المنطقة.