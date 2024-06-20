بالصور موجة حر قاسية تجتاح العالم .. الملايين يعانون في ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

وتُشكل هذه الحرارة المرتفعة خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، خاصة كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 2
دقيقة 2
 ■ 
رجل يبرد نفسه خلال يوم صيفي حار في حديقة في كراتشي، باكستان، الثلاثاء 21 مايو 2024.
رجل يبرد نفسه خلال يوم صيفي حار في حديقة في كراتشي، باكستان، الثلاثاء 21 مايو 2024.(AP Photo/Fareed Khan)

يعاني الملايين حول العالم من حرارة صيف قاسية لا تزال في بدايتها. فقد شهدت العديد من الدول، خاصة في نصف الكرة الشمالي، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وصلت في بعض المناطق إلى مستويات قياسية لم تُسجل من قبل، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان.

وتُشكل هذه الحرارة المرتفعة خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، خاصة كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. وتشمل مخاطرها الجفاف وضربة الشمس والأمراض المتعلقة بالحرارة وتفاقم الأمراض المزمنة.

(AP Photo/Aaron Favila)
رجل يغمر ابنته بالماء ليخفف عنها الحرارة مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة في مانيلا، الفلبين يوم الجمعة 26 أبريل 2024.(AP Photo/Aaron Favila)

و وفقاً لوكالة "رويترز"، يُشتبه في أن درجات الحرارة القياسية التي سُجلت بالفعل في الأيام القليلة الماضية تسببت في وفاة المئات إن لم يكن الآلاف في جميع أنحاء آسيا وأوروبا.

(AP Photo/Fareed Khan)
يسكب متطوع الماء على رأس رجل ليبرد نفسه خلال يوم صيفي حار في كراتشي، باكستان، الثلاثاء 21 مايو 2024.(AP Photo/Fareed Khan)

وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية، فقد عانت دول في محيط البحر المتوسط ​​من أسبوع آخر من درجات الحرارة المرتفعة التي ساهمت في نشوب حرائق غابات من البرتغال إلى اليونان وعلى طول الساحل الشمالي لأفريقيا في الجزائر.

(AP Photo/Paul White, File)
امرأة تشرب من صنبور نافورة عامة وسط حرارة شديدة في مدريد، إسبانيا،(AP Photo/Paul White, File)
(AP Photo/Manish Swarup)
يقف رجل أمام مروحة لدرء الحرارة(AP Photo/Manish Swarup)
(AP Photo/Lee Jin-man)
أشخاص يحملون مظلة لحماية أنفسهم من الحرارة، يسيرون بالقرب من محطة رذاذ المياه التي نشرتها المدينة بسبب موجة الحر، في سيول، كوريا الجنوبية، الخميس 20 يونيو 2024.(AP Photo/Lee Jin-man)
(AP Photo/Felix Marquez)
ثلث الوفيات المرتبطة بالحرارة في المكسيك حيث وصلت درجات الحرارة إلى 100 درجة في المكسيك الرطبة.(AP Photo/Felix Marquez)
(AP Photo/Rajesh Kumar Singh)
يلعب الناس في نهر الجانج لتبريد أنفسهم من الحرارة في براياجراج، ولاية أوتار براديش، الهند، الاثنين 17 يونيو 2024.(AP Photo/Rajesh Kumar Singh)
(AP Photo/Channi Anand, File)
- رجل يحمل طفلاً، ويغطى رأسه بمنشفة للحماية من الحرارة، في جامو، الهند، الأحد 2 يونيو 2024. ت(AP Photo/Channi Anand, File)

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات