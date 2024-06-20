بالصور موجة حر قاسية تجتاح العالم .. الملايين يعانون في ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

يعاني الملايين حول العالم من حرارة صيف قاسية لا تزال في بدايتها. فقد شهدت العديد من الدول، خاصة في نصف الكرة الشمالي، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وصلت في بعض المناطق إلى مستويات قياسية لم تُسجل من قبل، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان.

وتُشكل هذه الحرارة المرتفعة خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، خاصة كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. وتشمل مخاطرها الجفاف وضربة الشمس والأمراض المتعلقة بالحرارة وتفاقم الأمراض المزمنة.

(AP Photo/Aaron Favila)

و وفقاً لوكالة "رويترز"، يُشتبه في أن درجات الحرارة القياسية التي سُجلت بالفعل في الأيام القليلة الماضية تسببت في وفاة المئات إن لم يكن الآلاف في جميع أنحاء آسيا وأوروبا.

(AP Photo/Fareed Khan)

وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية، فقد عانت دول في محيط البحر المتوسط ​​من أسبوع آخر من درجات الحرارة المرتفعة التي ساهمت في نشوب حرائق غابات من البرتغال إلى اليونان وعلى طول الساحل الشمالي لأفريقيا في الجزائر.

(AP Photo/Paul White, File)

(AP Photo/Manish Swarup)

(AP Photo/Lee Jin-man)

(AP Photo/Felix Marquez)

(AP Photo/Rajesh Kumar Singh)