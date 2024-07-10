تقرير: روسيا بدأت جهودا "على المستوى الحكومي" للتأثير على الانتخابات الأمريكية، أي المرشحين تفضل؟

أطلقت الحكومة الروسية جهودا "على المستوى الحكومي" للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، المتوقع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، مع تفضيل الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وفقا لتقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال". ستريت جورنال" اليوم (الأربعاء).

وأفيد أيضًا أن مسؤولي المخابرات الرسمية لم يذكروا ترامب بالاسم، إلا أنهم قالوا إن أنشطة روسيا الحالية - التي توصف بأنها "استخدام سري لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من جهود الدعاية عبر الإنترنت - تعكس الدورتين الانتخابيتين لعامي 2020 و2016، عندما فضلت موسكو أيضًا ترامب. وسعت إلى تقويض المرشحين الديمقراطيين".

وأضاف المسؤولون أن العمليات الأخرى ذات النفوذ الأجنبي في الولايات المتحدة تشمل محاولات إيران للتشجيع سرا للاحتجاجات المناهضة للحرب في قطاع غزة.