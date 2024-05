راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يُحذر من زلازل قوية في هذه التواريخ

حذر راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، من احتمالية وقوع زلازل وهزات أرضية قوية في الأيام القادمة، وتحديدًا بين 8 و10 مايو/ايار الجاري.

أرجع هوغربيتس توقعاته إلى اقتران عطارد والزهرة مع أورانوس في 7 مايو/ايار، قبل القمر الجديد مباشرة، مما قد يؤدي إلى هزات أرضية أقوى وربما زلزال كبير.

وقد نشر هوغربيتس تحليله على منصة "إكس" تحت عنوان "تحليل هندسة الكواكب من الفترة 5 إلى 14 مايو 2024".

