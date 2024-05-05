راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يُحذر من زلازل قوية في هذه التواريخ

أرجع هوغربيتس توقعاته إلى اقتران عطارد والزهرة مع أورانوس في 7 مايو/ايار، قبل القمر الجديد مباشرة، مما قد يؤدي إلى هزات أرضية أقوى وربما زلزال كبير.

i24NEWS
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سيارة محاصرة في طريق منهار جزئيًا بسبب زلزال قوي بالقرب من مدينة أناميزو بمحافظة إيشيكاوا اليابانية يوم الثلاثاء، 2 يناير 2024.
سيارة محاصرة في طريق منهار جزئيًا بسبب زلزال قوي بالقرب من مدينة أناميزو بمحافظة إيشيكاوا اليابانية يوم الثلاثاء، 2 يناير 2024.(AP Photo/Hiro Komae)

حذر راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، من احتمالية وقوع زلازل وهزات أرضية قوية في الأيام القادمة، وتحديدًا بين 8 و10 مايو/ايار الجاري.

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أرجع هوغربيتس توقعاته إلى اقتران عطارد والزهرة مع أورانوس في 7 مايو/ايار، قبل القمر الجديد مباشرة، مما قد يؤدي إلى هزات أرضية أقوى وربما زلزال كبير.

وقد نشر هوغربيتس تحليله على منصة "إكس" تحت عنوان "تحليل هندسة الكواكب من الفترة 5 إلى 14 مايو 2024".

https://twitter.com/i/web/status/1787168561380692043

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كما أعلن هوغربيتس عن جاهزية نظام تصوير الزلازل الجديد الخاص به، بعد اختباره على زلزال بقوة 5.8 ميجاوات ضرب شمال جزيرة أسنسيون.

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