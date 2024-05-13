تقرير: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية والأخيرة ترفض

قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية رفضت إدارة معبر رفح "تحت حكم إسرائيل" وفق التقرير الذي نشرته سكاي نيوز الإثنين. وأضاف أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية "التي رفضت ذلك".

وتابع: "السلطة الفلسطينية اشترطت لاستلام معبر رفح الالتزام بخطة السلام العربية التي صاغتها السداسية العربية، القاضية بوقف الحرب وانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة، والتزام إسرائيل بجدول زمني للمفاوضات حتى إقامة دولة فلسطينية".

وبحسب التقرير فقد أوضح المصدر أن "السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن تدير معبر رفح تحت حكم إسرائيل العسكري، ولن تستلم قطاع غزة على أجزاء".

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا في قطاع غزة مع إخفاق الأطراف في التوصل إلى اتفاق وخروج إسرائيل في مهمة محدودة في رفح على ما تعهدت به أمام الولايات المتحدة. واتسم التطور العسكري الأخير في القطاع باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني واندلاع المعارك في أكثر من موقع على طول القطاع من شرق رفح صعودا إلى وسط غزة وجباليا في الشمال.