أمازون يزيل كتاب يحيى السنوار من موقعه

كشف الجمعة الماضي بأن كتاب قائد حماس يحيى السنوار "الشوك والقرنفل" ("The Thorn and The Carnation") متاح للشراء على موقع أمازون منذ شهر كانون ثاني/ديسمبر، وفي أعقاب الضجة الجماهيرية والضغوطات على أمازون، أزيل الكتاب من الموقع.

ووصف كتاب قائد حماس في الموقع قبل إزالته على النحو التالي :"’الشوك والقرنفل’ رواية مثيرة ليحيى السنوار، تصف فترة سجنه الطويلة داخل السجون الإسرائيلية. ويستعرض بها صمود وروح الرجل الذي لعب دورا هاما بتشكيل المقاومة الفلسطينية. وتكشف الرواية سنوات سجن السنوار، بينما تغوص في روح رجل مقيد بالجدران، لكن ليس في روحه".

وتابع الوصف :"إنه يكشف قوة الإرادة ويقدم لمحة عن التفكير الاستراتيجي، الذي سيحدد لاحقا دور السنوار في القيادة الفلسطينية. ويذهب القراء في رحلة عبر متاهات عقله، وربما جدا شاهدوا بذور عملية السابع من أكتوبر".

أثار وصف الرواية وعرضها للبيع في الموقع العالمي الشهير ضجة كبيرة جدا، وبعد هذه الضجة والتي في إطارها توجه اللوبي اليهودي في بريطانيا الى المسؤولين في أمازون بطلب إزالة الكتاب، استجابت الشركة للطلب، وإزيل الكتاب بعد خمسة أشهر من ظهوره في الموقع.