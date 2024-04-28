الأمم المتحدة تغلق الملفات المتعلقة بموظفي الأونروا المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

أغلقت الأمم المتحدة خمس قضايا تتعلق بموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) يشتبه بتورطهم وفق الزعم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وتؤكد إسرائيل تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة، بينما يعتزم فريق تابع للأمم المتحدة زيارة إسرائيل مرة أخرى في مايو/أيار للتعمق أكثر في التحقيقات.

وفحص مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة 12 حالة بناء على أدلة صريحة قدمتها إسرائيل في يناير/كانون الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، يخضع للتحقيق سبعة آخرون من موظفي الأونروا. وقد قام مكتب خدمات الرقابة الداخلية إما بإغلاق أو تعليق خمس حالات، وحجب المعلومات عن الحالات الـ 14 المتبقية. ويعتقد أن بعض الموظفين المشتبه بهم لقوا حتفهم خلال الصراع.

وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى إغلاق قضية واحدة بسبب فشل إسرائيل في تقديم أدلة كافية، مما دفع إلى النظر في اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية. وتم تعليق ثلاث قضايا بسبب عدم كفاية المعلومات التي قدمتها إسرائيل مما يعيق التحقيق. وتنتظر الحالة الخامسة، التي تتعلق بأحد الموظفين السبعة المشتبه بهم حديثاً، مزيداً من الأدلة لإعادة فحصها خلال الزيارة المقبلة لفريق الأمم المتحدة إلى إسرائيل في شهر مايو/أيار.

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ووفقا لوثيقة وزارة الخارجية الإسرائيلية، شاركت إسرائيل معلومات مفصلة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالتورط المزعوم لموظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر. كما قدمت إسرائيل للدول الحليفة معلومات استخباراتية مكثفة عن اختراق حماس وغيرها من المنظمات المحظورة إلى الأونروا.

هذا الأسبوع، أصدرت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، النتائج التي توصلت إليها. وعلى الرغم من تشكيلها في أعقاب ما كشفت عنه إسرائيل بشأن موظفي وكالات تابعة للأمم المتحدة، إلا أن اللجنة افتقرت إلى الصلاحيات اللازمة للتحقيق معهم. وخلص التقرير إلى أن الأونروا أظهرت قدرا أكبر من الحياد مقارنة بوكالات الأمم المتحدة المماثلة.

وأوصت اللجنة بعدة إجراءات، بما في ذلك تعزيز المرأة داخل المنظمة، وإنشاء مجلس إدارة، ورقمنة المحتوى التعليمي في مدارس الأونروا، وإنشاء خط ساخن للإبلاغ عن المحتوى الإشكالي.