أحد أفراد الطاقم الهندي على متن السفينة الإيرانية المحتجزة يعود إلى وطنه

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس، أن أحد أفراد الطاقم الهندي الذي كان جزءًا من سفينة الحاويات MSC Aries، التي استولت عليها إيران في 13 أبريل/نيسان، عاد بسلام إلى الهند.

وبحسب الوزارة، فإن مهمتها في طهران تنسق بشكل نشط مع أفراد الطاقم الهندي المتبقين البالغ عددهم 16 فردًا الذين ما زالوا على متن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن أفراد الطاقم يتمتعون بصحة جيدة ويحافظون على اتصال منتظم مع عائلاتهم في الهند.

ووقعت الحادثة التي شملت السفينة MSC Aries بعد وقت قصير من تعهد طهران بالرد على ما زعمت أنه غارة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح أفراد الطاقم الهندي، أجرى وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار مناقشات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد ذكرت أن الاستيلاء على السفينة MSC Aries كان بسبب انتهاكات مزعومة للقوانين البحرية وشددت على العلاقة المزعومة للسفينة بإسرائيل.