تمت دعوة العديد من زعماء العالم إلا بوتين .. هل يسبب حفل فرنسي في توتر أكثر ؟

دعا المنظمون الفرنسيون الممثلين الروس لحضور حفل تكريما للذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في "نورماندي" بالحرب العالمية الثانية، دون التطرق الى الرئيس الروسي.

ففي الوقت الذي تم إدراج العديد من زعماء العالم، بما في ذلك الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قائمة الضيوف للاحتفال أوائل يونيو/حزيران القادم، استبعد منظمو الحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب ما وصفوه إنها "حربه العدوانية"في أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالوا المنظمون: "نظراً للظروف، لن تتم دعوة الرئيس بوتين للمشاركة في إحياء ذكرى الإنزال في نورماندي".

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فقد تمت دعوة وفد روسي، على الرغم من أن المنظمين لم يحددوا على وجه التحديد من سيكون من بين المدعوين الروس.

ومن المقرر أن يكرم الحفل "أولئك الذين صمدوا، والذين عانوا، وأولئك الذين قاتلوا وحرروا"، بحسب المنظمين.