مصدر مقرب من ديوان نتنياهو لـi24NEWS: "سيتوجه غدا إلى واشنطن - مباشرة من هنغاريا"

قال مصدر مقرب من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية لمراسل i24NEWS العبرية صباح اليوم (السبت)، إنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية حاليًا بزيارة دبلوماسية إلى هنغاريا، ومن المتوقع أن يسافر مباشرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة. وبسبب هذه الأمور، تم تأجيل زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى واشنطن مرة أخرى.

وفي أعقاب الاجتماع المتوقع، تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع نتنياهو للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. وناقش الوزير الوضع في غزة واستعداد الإدارة لإطلاق سراح الرهائن في غزة والإعلان الأخير عن الرسوم الجمركية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أخبر ترامب الصحفيين يوم الخميس أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن. وقال الرئيس: "لقد تحدثت معه اليوم، وسوف يأتي لزيارة في المستقبل القريب، وسوف نتحدث عن إسرائيل وما يحدث - أعتقد أننا سوف نحلها".

وتحدث الزعيمان هاتفيا يوم الجمعة أيضا. وطلب نتنياهو الحديث عن فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية أعلن عنها ترامب هذا الأسبوع. فأجاب الرئيس: "دعونا نلتقي ونتحدث عن ذلك".