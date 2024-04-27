الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من توسيع العمليات العسكرية في رفح مع استمرار مفاوضات الرهائن

مع استمرار الحرب في غزة وجهود إطلاق سراح المختطفين، أفادت تصريحات من مسؤولين أمريكيين لصحفي "نيويورك تايمز"، توماس فريدمان، أن الرئيس جو بايدن قد يعيد النظر في مبيعات أسلحة معينة لإسرائيل إذا مضت قدمًا في عملية عسكرية كبيرة في رفح خلافاً لتوجهات الإدارة الأمريكية.

هذا التحذير يأتي في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها العسكرية وتواصل حماس مفاوضات وقف إطلاق النار. حماس، من جهتها، أعلنت أنها تلقت الرد الإسرائيلي على اقتراحها بشأن المفاوضات، وستقدم ردها في غضون أيام، حسب تصريحات خليل الحية، نائب زعيم حماس.

النقاشات حول تبادل الأسرى تجري بنشاط، حيث تسعى الأطراف للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يشمل إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر لكل رهينة تم إطلاق سراحها. هذه الجهود تدعمها بشكل أساسي المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي، وتتم بموجب الخطوط الموجهة من مصر.

من جانبه، يمتلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظات على صفقة جزئية ويفضل التوصل إلى اتفاق شامل، وهو أمر غير مطروح حاليًا بسبب المطالب الإسرائيلية بإنهاء الحرب من جانب حماس، وهو ما ترفضه إسرائيل.

هذا التطور يعكس التحديات الكبيرة والضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل للتحرك بحذر وتجنب تصعيد قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية أوسع.