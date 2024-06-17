بلينكن وبن فرحان يتفقان على ضرورة وضع حد للصراع في السودان وغزة وهجمات الحوثيين

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود هاتفيا وطرحا للنقاش قضايا ملحة على رأسها الحاجة الملحة إلى تحرك دولي جماعي لإنهاء الحرب في السودان ومنع المجاعة والمزيد من الفظائع في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأعرب الوزير عن قلقه البالغ إزاء احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن هجماتهم المتهورة المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، فضلا عن التنسيق لفترة ما بعد الصراع، على ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأميريكية.

تراهن الولايات المتحدة على النجاح في تحقيق اختراق للصراع العربي الإسرائيلي عبر ضم السعودية المعروفة تاريخيا بموقفها المساند لحق الفلسطينيين في تقرير المصير إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لضمان اندماج الأخيرة في محيطها العربي والإسلامي تحقيقا لتصور الاستقرار الاقتصادي وسط ترحيب سعودي بكتابة فصل جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة لتعزيز أمنها واقتصادها مقابل الاعتراف بإسرائيل، وهو ترحيب مشروط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية الذي يبدو اليوم أبعد إلى المنال في ضوء الحرب الجارية فصولها في غزة وترى إسرائيل أنها فُرضت عليها.