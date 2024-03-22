جنرال أمريكي يحذر من قدرات روسيا النووية وغير النووية كتهديد مباشر

في تقييم حديث ألقاه الجنرال غريغوري جويو، رئيس القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حذر من القدرات التي تمتلكها روسيا في المجال النووي والتقليدي كـ"تهديد" ملح للولايات المتحدة. وأكد على القلق الذي تثيره هذه القدرات بشكل مباشر على الأمن القومي الأمريكي.

وفي ذات السياق، أشار جويو إلى التقدم الكبير الذي تحققه الصين في توسيع ترسانتها النووية، بما في ذلك تطوير غواصات وصواريخ حديثة وأسلحة فرط صوتية، مما يمثل تحدياً جسيماً للدفاعات الأمريكية.

بينما تعمل الصين على توسيع قدراتها بسرعة، أبرز الجنرال أن روسيا تشكل تهديداً فورياً، مستنداً إلى حيازتها لأكبر مخزون في العالم من الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، بالإضافة إلى القدرة على ضرب البنية التحتية المدنية والعسكرية في أمريكا الشمالية بأسلحة تقليدية عالية الدقة.

كما لفت جويو الانتباه إلى الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها روسيا في تطوير أنظمة قادرة على تهديد الولايات المتحدة، بما في ذلك الغواصات الحاملة للصواريخ والصواريخ الباليستية عابرة للقارات، فضلاً عن تطوير قدرات كبيرة في المجال السيبراني والأسلحة تحت المائية، وتطوير طوربيد نووي وصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية.

واختتم بالإشارة إلى التقارير التي تناولت القدرات التدميرية الهائلة لطوربيدات "بوسيدون" الروسية المسيرة، والتي يمكنها تدمير مناطق واسعة من الولايات المتحدة مثل نيويورك ونيو جيرسي.