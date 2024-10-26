كيف غطت الصحف العالمية الهجوم الإسرائيلي في ايران؟

تمت تغطية الهجوم الليلي (بين الجمعة والسبت) لسلاح الجو الإسرائيلي في ايران على نطاق واسع في جزء مركزي من وسائل الإعلام العالمية. وكما أذكر، فإن الهجوم الذي جاء في أعقاب إطلاق 201 صاروخا باليستيا قبل 25 يوما على الأراضي الإسرائيلية.

وشددت صحيفة وول ستريت جورنال على الهجوم في عنوانها الرئيسي: "إسرائيل ضربت إيران ووسعت الحرب في الشرق الأوسط". وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الهجوم جاء "انتقامًا لإطلاق 180 صاروخًا على إسرائيل أوائل أكتوبر".

وفي "ديلي ميل" اختاروا عنوانا إعلاميا: "إسرائيل قصفت إيران". وأوضحت "الجارديان" كلام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل اختارت مهاجمة "أهداف عسكرية" فقط.

وحللت "نيويورك تايمز" نتائج الهجوم وكتبت: "تم تنفيذ الهجمات بطريقة لا تتسبب في مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وهو التصعيد الذي يخشاه رئيس الولايات المتحدة جو بايدن." كما أشير إلى أن الرئيس جو بايدن قد أطلع على التطورات من قبل فريق الأمن القومي التابع له، وهو يتابع عن كثب آخر التطورات في المنطقة.

وشددت صحيفة واشنطن بوست على أن "إسرائيل خططت لهجومها مع نيه تقليل الخسائر البشرية وتحقيق مستوى من التأثير يسمح لإيران بإنكار الأضرار الجسيمة واحتواء الوضع". وتحدث مصدر مطلع على خطط إسرائيل شريطة عدم الكشف عن هويته وأضاف: "كانت هذه نسخة أوسع من الرد الذي شنته إسرائيل في أبريل/نيسان".