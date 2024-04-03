سوليفان يؤجل رحلة مقررة إلى السعودية هدفت إلى تجديد محادثات التطبيع مع إسرائيل

تهدف المفاوضات إلى التوسط في اتفاق تقيم الرياض بموجبه علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في خطوة تاريخية وغير مسبوقة على مستوى أكبر دولة عربية والمعروفة بموقفها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية

i24NEWS
دقيقة 4
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض بالمملكة العربية السعودية.(AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool)

أرجأ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان رحلته المقررة إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان من المتوقع أن تدور المناقشات حول اتفاق محتمل بين إدارة بايدن والرياض، بما في ذلك ضمانات أمنية كبيرة من واشنطن مقابل تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل.

وأعلن التأجيل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي.

Video poster

أرجع كيربي القرار جزئيًا إلى حادث بسيط أدى إلى إصابة سوليفان بكسر في أحد أضلاعه.

وعلى الرغم من أن كيربي لم يربط صراحة التأجيل بالغارة الإسرائيلية القاتلة يوم الاثنين على عمال الإغاثة في غزة، تشير التقارير إلى أن الرياض ربما تعيد تقييم موقفها بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ضوء الإدانة الدولية المحيطة بالصراع المستمر مع حماس.

قبل تصعيد الأعمال العدائية مع حماس، تصدرت عناوين الصحف المختلفة قضية المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

Video poster

وتهدف المفاوضات إلى التوسط في اتفاق تقيم الرياض بموجبه علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في خطوة تاريخية وغير مسبوقة على مستوى أكبر دولة عربية والمعروفة بموقفها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية. وفي المقابل، ستحصل المملكة العربية السعودية على ضمانات أمنية كبيرة من الولايات المتحدة ومساعدة في تطوير برنامج نووي مدني.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق