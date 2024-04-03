سوليفان يؤجل رحلة مقررة إلى السعودية هدفت إلى تجديد محادثات التطبيع مع إسرائيل

أرجأ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان رحلته المقررة إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان من المتوقع أن تدور المناقشات حول اتفاق محتمل بين إدارة بايدن والرياض، بما في ذلك ضمانات أمنية كبيرة من واشنطن مقابل تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل.

وأعلن التأجيل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي.

أرجع كيربي القرار جزئيًا إلى حادث بسيط أدى إلى إصابة سوليفان بكسر في أحد أضلاعه.

وعلى الرغم من أن كيربي لم يربط صراحة التأجيل بالغارة الإسرائيلية القاتلة يوم الاثنين على عمال الإغاثة في غزة، تشير التقارير إلى أن الرياض ربما تعيد تقييم موقفها بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ضوء الإدانة الدولية المحيطة بالصراع المستمر مع حماس.

قبل تصعيد الأعمال العدائية مع حماس، تصدرت عناوين الصحف المختلفة قضية المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتهدف المفاوضات إلى التوسط في اتفاق تقيم الرياض بموجبه علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في خطوة تاريخية وغير مسبوقة على مستوى أكبر دولة عربية والمعروفة بموقفها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية. وفي المقابل، ستحصل المملكة العربية السعودية على ضمانات أمنية كبيرة من الولايات المتحدة ومساعدة في تطوير برنامج نووي مدني.