أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماعه في الرياض اليوم الإثنين مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن دعم بلاده التوصل إلى هدنة تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة متبوعة بالإفراج عن الرهائن، بحسب النشر في العربية.

كما قال بلينكن إن الرئيس الأميركي أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة اتخاذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. وأضاف أن الولايات المتحدة رصدت "تقدما ملموسا" بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد.

واعتبر بلينكن أن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتابع بلينكن: "نعمل مع شركائنا للوصول إلى حل مستدام بضمانات أمنية لإسرائيل"، معتبراً أن "الهجوم الإيراني على إسرائيل يشير لتنامي التهديدات في المنطقة".

وفيما يتعلق بالمباحثات الجارية في القاهرة أملا بالتوصل إلى هدنة قال وزير الخارجية الأميركي إن "حماس تلقت عرضاً سخياً للغاية" وأنه "على حماس أن تقرر وتقرر بسرعة". وأعرب عن أمله في أن تتخذ حماس القرار الصحيح. وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة لم تطلع بعد على خطة إسرائيل فيما يتعلق بالعملية في رفح والتي تتعلق بحماية السكان المدنيين أيضًا".

وصل وزير الخارجية الأميركي إلى السعودية اليوم (الاثنين) للبحث في استجلاء أوجه اليوم التالي للحرب في قطاع غزة وسط خططه للوصول إلى إسرائيل في موعد لاحق من هذا الأسبوع للقاء نتنياهو من أجل الدفع بتحسين الوضع الإنساني في غزة، على خلفية استئناف جهود التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في القاهرة فيما لا تزال جارية الاستعدادات لعملية محتملة في رفح توليها حكومة نتنياهو أهمية حاسمة لضمان "النصر المطلق".

AP Photo/Fatima Shbair

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إنه من المتوقع أيضا، أن يجتمع بلينكن في الرياض مع كبار المسؤولين السعوديين عدا عن مشاركته في لقاء موسع يضم نظراءه من خمس دول عربية هي قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن للدفع من أجل التوصل إلى صورة واضحة بالنسبة لنظام الحكم في قطاع غزة بعد الحرب التي استمرت 206 أيام.

ووفق النشر في معريف، فإنه من المتوقع أيضًا أن يجمع وزير الخارجية الدول العربية مع الدول الأوروبية للتباحث في إمكانية مشاركة أوروبا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة. كما سيناقش بلينكن مع السلطات السعودية الجهود المبذولة لإبرام اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل والتي بموجبها ستحصل الرياض من واشنطن على التزامات حول أمنها فضلا عن الالتزامات الثنائية والتعاون النووي في المسار المدني.

Abed Rahim Khatib/Flash90

وفي عمان، من المقرر أن يجتمع بلينكن بكبار المسؤولين الأردنيين والمنظمات الإنسانية، مع الإشارة إلى أن مصر والأردن وجهتا الدعوة إلى إسرائيل بالامتناع عن الهجوم في رفح خشية أن "يتسبب ذلك بكارثة".

بلينكن: "قريبون من استكمال العمل على اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية"

تطرق وزير الخارجية خلال المنتدى الاقتصادي في الرياض، إلى مسألة تطبيع الرياض علاقاتها مع دولة إسرائيل وقال إن الولايات المتحدة والسعودية قامتا "بعمل مكثف في الشهر الماضي فيما يتعلق بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية". وأضاف أن هذا العمل من المحتمل أن يكون قريبا جداً من الاكتمال". وفي رسالة لإسرائيل وخصومها قال إن أفضل رد على إيران وحماس من جانب إسرائيل هو تطبيع العلاقات مع كافة دول المنطقة - وإقامة الدولة الفلسطينية. وتابع "من الواضح أن إيران وحماس ستعارضان حل الدولتين، لذا فإن تحقيق ذلك بحكم التعريف سيكون بمثابة "تدمير" لكل ما آمنت به إيران وحماس على مر السنين".