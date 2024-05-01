وثائق حكومية : إدارة بايدن الأبيض تدرس استقبال بعض الفلسطينيين من غزة كلاجئين

كشفت وثائق حكومية داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس استقبال بعض الفلسطينيين في الولايات المتحدة لاجئين، وسط الحرب المستمرة بقطاع غزة، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز".

وبحسب الوثائق، فإن كبار المسؤولين في عدد من الوكالات الفيدرالية الأميركية ناقشوا، في الأسابيع الأخيرة، تفاصيل الخيارات المحتملة لقبول فلسطينيي غزة الذين لديهم صلة قرابة مباشرة مع مواطنين أميركيين أو مع مقيمين دائمين بالولايات المتحدة.

وأكدت الوثائق أن أحد المقترحات يتضمن استخدام برنامج قبول اللاجئين الأميركي لاستقبال الفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة، والذين فروا من غزة ودخلوا مصر.

ووفقاً للوثائق، فإن المسؤولون الأميركيون يفكرون أيضاً في استقبال فلسطينيين من خارج غزة لاجئين، إذا كان لديهم أقارب أميركيون.

وكشفت الوثائق أن "الأشخاص من غزة الذين يجتازون سلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية سيكونون مؤهلين للسفر جواً إلى الولايات المتحدة مع منحهم وضع (لاجئ)، والذي يضمن لهم الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين مثل مساعدتهم في العثور على سكن وتمهيد الطريق لهم للحصول على الجنسية الأميركية".