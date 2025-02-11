المساعدة العسكرية الهائلة التي قدمها زعيم كوريا الشمالية الى بوتين

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 200 صاروخ مدفعي بعيد المدى إلى روسيا، ومن المرجح أن ترسل المزيد من الجنود والأسلحة لدعم الحرب الروسية الأوكرانية.

وحتى الآن قدمت كوريا الشمالية نحو 11 ألف جندي وكمية كبيرة من الذخيرة وقد تقدم المزيد في المستقبل. وفي كوريا الجنوبية، تشير التقديرات إلى أن البلاد ستحصل في المقابل على مساعدة تكنولوجية من روسيا، وخاصة للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وتكنولوجيا إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

أما بالنسبة لعلاقات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة، فيبدو أن بيونغ يانغ تحاول إنتاج "استعراض للقوة والاستفزازات" قبل بدء المناقشات الدبلوماسية مع المسؤولين في واشنطن.